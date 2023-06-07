Российские банки в мае выдали рекордный объем потребкредитов

Объем выданных российскими банками кредитов наличными в мае 2023 года достиг 662,5 млрд руб. Это рекордный показатель месячных выдач за все время ведения статистики с декабря 2013 года, следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК.

По сравнению с апрелем месячный объем выданных потребительских кредитов увеличился на 11%, а по сравнению с кризисным маем 2022 года — почти в 3,4 раза. Последний раз сопоставимый объем кредитов наличными, которые выдали российские банки, был зафиксирован в августе 2021 года, тогда месячная сумма выдач достигала 644,1 млрд руб.

В количественном выражении число выданных в мае потребительских кредитов по сравнению с апрелем выросло на 19% — почти до 3,3 млн шт., что также является рекордом за все время ведения статистики.

Если сравнивать с маем 2022 года, то число выдач кредитов наличными увеличилось почти в 3,5 раза.

При этом средний чек кредита наличными сократился до 200,9 тыс. руб. Это на 6,4% меньше, чем в апреле 2023 года (214,6 тыс. руб.), и на 2,3% меньше, чем в мае 2022 года (205,6 тыс. руб.).

Ипотека и автокредиты по итогам мая также показали рост. Объем ипотечных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 4% и достиг 591,5 млрд руб. — максимум с начала года. Месячный объем автокредитов за май 2023 года составил 117,9 млрд руб., что является рекордом за всю историю ведения статистики.

С 2023 года в России действуют прямые количественные ограничения в сфере кредитования — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволяют ЦБ ограничивать выдачи высокорискованных кредитов (тех, по которым выше вероятность неплатежей).

«Потребительское кредитование у нас, конечно, упало в середине прошлого года, но тоже постепенно начало восстанавливаться. И вот сейчас мы считаем темпы роста кредитования граждан нормальными. В прошлые годы мы обсуждали, что слишком быстро растет розничное кредитование, людям уже с большой долговой нагрузкой дают кредиты, они попадают в кредитную кабалу. И мы, наоборот, охлаждали, тормозили этот рынок. Сейчас, на наш взгляд, после такого падения потребительское кредитование восстанавливается нормальными темпами», — говорила в апреле председатель Банка России Эльвира Набиуллина.