Путин поблагодарил бизнесменов за преодоление последствий санкций

«Хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций», — отметил президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин также подчеркнул, что российское бизнес-сообщество «активно действует в современных экономических реалиях». Кроме этого президент заявил, что, по оценкам экспертов, в 2023 г. «мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1−2%».

«При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — подчеркнул он.

Ранее международная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз по ВВП России на 2023−2024 гг. По оценкам ОЭСР, экономика России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4%. Прогнозы по динамике экономики России ранее также улучшили МВФ (фонд ожидает роста ВВП РФ на 0,7% в 2023 г. и на 1,3% — в 2024 г.) и Еврокомиссия (прогнозирует падение на 0,9% в 2023 г. и рост на 1,3% в 2024 г.).

ПМЭФ пройдет 14—17 июня этого года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.