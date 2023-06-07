Почему банкоматы не принимают новые купюры 5, 10 и 100 рублей?
После ухода западных специалистов из России программное обеспечение обновляется с задержками.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
После ухода западных специалистов из России программное обеспечение обновляется с задержками.
Россияне начали получать первые партии обновленных купюр 5 и 10 рублей, но не смогли использовать их при работе с банкоматами. Полностью обновленную купюру номиналом 100 рублей Банк России представил еще в июне 2022 года, однако в массовом обороте она так и не появилась. Причина у этого одна — проблемы с обновлением софта банкоматов иностранного производства, объяснил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
«Проблеме уже больше года, есть объективные трудности с обновлением программного обеспечения и настроек банкоматов из-за ухода из России крупных поставщиков этого оборудования, — рассказал Войлуков. — В этих условиях выпуск новой или обновленной купюры, особенно с использованием инновационных способов защиты, неизбежно создает проблему в банкоматных сетях. Мы об этом предупреждали заранее».
«На подходе новые, запланированные Банком России на этот год замены 1000-рублевой и 5000-рублевой купюр, — добавил эксперт. — Очевидно, снова возникнет та же проблема, хотя, может быть, и в меньшем масштабе, поскольку банки активно привлекают альтернативных поставщиков банкоматов и их сервисного обслуживания».