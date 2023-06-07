ЦБ зафиксировал рост регистрации компаний в ответ на запуск антиотмывочной платформы

Количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15%, до 1000 компаний после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). Примерно половина новых фирм — это однодневки, технические компании, которые регистрирует те, кто специализируется на отмывании и обналичивании денег, рассказал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский. По его словам, на технические компании, «которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», пришлась большая часть прибавки в количестве регистрируемых юрлиц. Платформа ЗСК была создана Центробанком, все российские банки подключились к ней с 1 июля 2022 года.
ЗСК позволяет банкам обмениваться информацией с регулятором о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в части проведения подозрительных операций (обналичивание или отмывание денег). Клиентов классифицируют на три группы риска по принципу светофора: «красные» с высоким уровнем риска, «желтые» со средним и «зеленые» с низкими. Контроль за проведением транзакции становится тем жестче, чем выше уровень риска.
«Красные» клиенты практически лишены стандартных банковских услуг: им банки могут отказать в проведении операций, а также расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. В ЦБ сообщили, что с момента запуска ЗСК банки применяли крайние меры к 110 000 клиентов. За это же время участники рынка предотвратили вывод «в теневой сектор экономики» более 50 млрд рублей. Платформа ЗСК очень быстро реагирует на появление технических компаний — новое юрлицо может попасть в красную зону еще до проведения каких-либо финансовых операций, сказал Ясинский.
По его словам, анализ не ограничивается только платежной информацией, для работы на опережение используются параметры и критерии, которые позволяют присвоить высокий риск неактивным компаниям. Среди них глава департамента финмониторинга ЦБ назвал связи или аффилированность с клиентами, участвовавшими в проведении подозрительных операций. До запуска платформы ЗСК банки могли отказывать в обслуживании компаниям с признаками технических «в ручном режиме», а сейчас это происходит «централизованно в автоматизированном режиме», отметил Ясинский.
По данным ЦБ, на 26 мая «зеленый» уровень риска был присвоен 97% клиентов-юрлиц и ИП, «желтый» — 1,6%, «красный» — 1,4% (98 000 из 7 млн компаний). Доля «красных» клиентов удвоилась по сравнению с уровнем ноября 2022 года. По словам Ясинского, формируется эффект накопления «отработанных» банками клиентов из красной зоны.
Менеджер департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Абдул Каниев ожидает, что схема с фирмами-однодневками превратится «в редкий, даже экзотический инструмент». По словам Ясинского, платформа ЗСК эффективна в выявлении фирм-однодневок, но механизма, который позволил бы такие компании не регистрировать, «пока нет». По данным ЦБ, с момента запуска платформы ЗСК в категорию клиентов, которых высокорисковыми счел не только ЦБ, но и банк, попало 119 000 юрлиц и ИП. Лишь 0,2% из них смогли оспорить и снизить свой уровень риска в межведомственной комиссии.
Член генсовета «Деловой России», гендиректор «Первой группы» Алексей Порошин полагает, что фирмы-однодневки будут использоваться для теневого оборота в России «еще три-четыре года», а работу антиотмывочной платформы ЦБ оценивает «выше ожиданий». Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин предупредил, что по мере применения платформы ЗСК организаторы сомнительных схем тоже будут лучше понимать алгоритмы «окрашивания» клиентов. Само по себе создание технических фирм он не считает недобросовестной практикой.