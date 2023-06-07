ЦБ зафиксировал рост регистрации компаний в ответ на запуск антиотмывочной платформы

Количество ежедневных регистраций юридических лиц выросло на 15%, до 1000 компаний после запуска антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК). Примерно половина новых фирм — это однодневки, технические компании, которые регистрирует те, кто специализируется на отмывании и обналичивании денег, рассказал РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.

«Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — отметил Ясинский. По его словам, на технические компании, «которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций», пришлась большая часть прибавки в количестве регистрируемых юрлиц. Платформа ЗСК была создана Центробанком, все российские банки подключились к ней с 1 июля 2022 года.

ЗСК позволяет банкам обмениваться информацией с регулятором о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в части проведения подозрительных операций (обналичивание или отмывание денег). Клиентов классифицируют на три группы риска по принципу светофора: «красные» с высоким уровнем риска, «желтые» со средним и «зеленые» с низкими. Контроль за проведением транзакции становится тем жестче, чем выше уровень риска.

«Красные» клиенты практически лишены стандартных банковских услуг: им банки могут отказать в проведении операций, а также расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. В ЦБ сообщили, что с момента запуска ЗСК банки применяли крайние меры к 110 000 клиентов. За это же время участники рынка предотвратили вывод «в теневой сектор экономики» более 50 млрд рублей. Платформа ЗСК очень быстро реагирует на появление технических компаний — новое юрлицо может попасть в красную зону еще до проведения каких-либо финансовых операций, сказал Ясинский.

По его словам, анализ не ограничивается только платежной информацией, для работы на опережение используются параметры и критерии, которые позволяют присвоить высокий риск неактивным компаниям. Среди них глава департамента финмониторинга ЦБ назвал связи или аффилированность с клиентами, участвовавшими в проведении подозрительных операций. До запуска платформы ЗСК банки могли отказывать в обслуживании компаниям с признаками технических «в ручном режиме», а сейчас это происходит «централизованно в автоматизированном режиме», отметил Ясинский.

По данным ЦБ, на 26 мая «зеленый» уровень риска был присвоен 97% клиентов-юрлиц и ИП, «желтый» — 1,6%, «красный» — 1,4% (98 000 из 7 млн компаний). Доля «красных» клиентов удвоилась по сравнению с уровнем ноября 2022 года. По словам Ясинского, формируется эффект накопления «отработанных» банками клиентов из красной зоны.

Менеджер департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Абдул Каниев ожидает, что схема с фирмами-однодневками превратится «в редкий, даже экзотический инструмент». По словам Ясинского, платформа ЗСК эффективна в выявлении фирм-однодневок, но механизма, который позволил бы такие компании не регистрировать, «пока нет». По данным ЦБ, с момента запуска платформы ЗСК в категорию клиентов, которых высокорисковыми счел не только ЦБ, но и банк, попало 119 000 юрлиц и ИП. Лишь 0,2% из них смогли оспорить и снизить свой уровень риска в межведомственной комиссии.