Акции котируются у пайщиков

Интерес к розничным фондам (открытым и биржевым ПИФам) в мае заметно изменился. После месячного перерыва возобновились притоки в самую рисковую категорию фондов, ориентированную на вложения в акции. По оценке «Ъ», основанной на данных InvestFunds, чистый приток средств в них превысил 2 млрд руб., что является максимальным результатом с февраля 2022 года.

Инвесторы явно были воодушевлены благоприятной конъюнктурой фондового рынка. В мае индекс Московской биржи впервые с апреля прошлого года поднялся выше 2700 пунктов, прибавив за месяц более 3%, а за всю весну — более 20%. Позитивный настрой на рынке был обеспечен поступающими дивидендами от тех компаний, которые оказались готовы их платить в кризис (многие крупные игроки отказались от дивидендов, см., например, «Полюс»), и позитивными финансовыми отчетами.

«Постепенное смещение спроса в сторону фондов акций ожидаемо на фоне двузначных доходностей, которые они демонстрируют с начала года», — отмечает заместитель гендиректора по розничному бизнесу и маркетингу «РСХБ Управление активами» Константин Кирпичев. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий говорит о росте спроса в том числе на отраслевые фонды, инвестирующие в сырьевые компании, и те, что ориентированы на бумаги второго эшелона.

В то же время директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк уточняет, что «уверенного притока пока не наблюдается»: интерес фокусировался на узкой категории фондов, предусматривающих выплату дохода.

По данным InvestFunds, максимальный чистый приток средств — почти 4 млрд руб.— наблюдался в фонде «Первая — Фонд акций с выплатой дохода» (УК «Первая»). «Со второй половины 2022 года мы обращали внимание клиентов на возможность постепенного включения в портфели подешевевших акций. Важным подспорьем стала возможность выплаты инвестиционного дохода открытыми ПИФами», — пояснил глава отдела продаж УК Андрей Макаров.

Важную роль в росте интереса к фондам, считают участники рынка, играют банки-агенты, через которые осуществляется основная продажа финансовых инструментов. «Банковские группы на фоне снижения процентных доходов стали активнее продавать комиссионные продукты, и в первую очередь фонды с выплатами или ориентированные на инструменты денежного рынка», — отмечает собеседник «Ъ» на рынке. По словам Константина Кирпичева, возможность получения промежуточного дохода в ситуации высокой волатильности рынка и сниженных горизонтов планирования — важное конкурентное преимущество для клиентов.

В целом же по отрасли чистый объем привлечений уступил апрелю. По данным InvestFunds, суммарный приток составил только 2,4 млрд руб., более чем вдвое меньше, чем в апреле.

Такой результат был связан с активным выходом пайщиков из ПИФа «Райффайзен — Фонд денежного рынка валютный», клиенты которого забрали свыше 2,8 млрд руб., а его стоимость чистых активов (СЧА) упала с 4,76 млрд до 1,84 млрд руб. Весь объем средств был выведен за пять дней, в некоторые дни оттоки составляли сотни миллионов рублей. «Вероятно, деньги забрали состоятельные клиенты, которые приобретали за валюту паи фонда на фоне введенных банком комиссий на валютные счета», — отмечает собеседник «Ъ» на рынке. В «Райффайзен Капитале» не ответили на запрос «Ъ».

В летние месяцы притоки в фонды акций могут усилиться, считают участники рынка. «В течение ближайших месяцев по инерции в лидерах привлечения будут акции, причем более мощной волны привлечений ждем в конце третьего или начале четвертого квартала (на фоне промежуточных дивидендных выплат.— “Ъ”)», — отмечает Андрей Русецкий. По словам господина Макарова, по мере окончания сезона годовых дивидендов может произойти смещение внимания в сторону смешанных и облигационных стратегий.