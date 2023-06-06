«Ростех»: первый полет SSJ-New совершит на франко-российских двигателях

Первый полет самолета Sukhoi Superjet New (SSJ-New) пройдет на франко-российских двигателях SaM146. Об этом рассказали в «Ростехе» после выездной сессии научно-технического совета корпорации «Иркут».

В «Ростехе» заявили, что вышли на финишную прямую, первый полет SSJ-New состоится в ближайшее время, а по итогам сессии сформирован финальный перечень наземных проверок перед началом летных испытаний.

Первый полет самолет совершит на франко-российских двигателях Sam146, которыми оборудован нынешний Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Как пояснили в «Ростехе», это необходимо для «ускорения программы испытаний».

«Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели», — рассказали в госкорпорации.

К заводским доводочным испытаниям должны приступить в течение нескольких недель, уточнил гендиректор «Иркута» Андрей Богинский. После специалисты Росавиации проведут сертификационные испытания, «по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту». Богинский добавил, что это позволит запустить серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета.

Замглавы «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что у SSJ-New отечественные система управления, авионика, гидросистема, шасси и многое другое. «Первый полет состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле. Их цель — обеспечение безопасности пассажиров, ведь в перспективе SSJ-NEW вместе со среднемагистральным МС-21 станет основой парка российских авиакомпаний», — рассказал Артяков.

SSJ-New — это новая, «импортозамещенная» версия ближнемагистрального SSJ100, состоящего на 70% из иностранных комплектующих. Как писали «Ведомости», разработка SSJ-New обойдется в 120−130 млрд руб. В эту сумму входит и создание российского двигателя ПД-8. В апреле в Минпромторге сообщили, что получение сертификата на двигатель ПД-8 для SSJ 100 ожидается уже в сентябре этого года.

Двигатели SaM146 — совместный проект французского концерна Safran и российского НПО «Сатурн». Ремонт «горячей части» двигателя возможен только во Франции.