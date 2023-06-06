Россияне осваивают фондовый рынок: станет ли биржа народной игрой?

Московская биржа отчиталась о продолжении роста числа «клиентов-физиков». Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам мая 2023 года выросло на 496,3 тыс. человек и составило 25,56 млн. Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в мае составило 2,8 млн человек, а их доля в объеме торгов акциями достигла 80,8%.

Число частных инвесторов на российском фондовом рынке активно растет. С мая 2020 года по май 2023 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, выросло в целых пять раз! Основной бум пришелся на 2020 и 2021 года. Тогда число россиян с открытыми брокерскими счетами увеличивалось за год вдвое. Основная причина такого роста — повышение интереса населения к фондовому рынку. Ольга Гогаладзе

Влияние, например, оказала активная реклама со стороны брокерских компаний. В частности, «Тинькофф инвестиции». Компания предлагала интерфейс, понятный каждому. Кроме того, брокер развернул широкую рекламную кампанию: подарочные акции, обучение, готовые стратегии и фонды.

Сказалась и пандемия: люди шли на биржу, кто-то от скуки, в поисках новых вещей для изучения. Кто-то шел для поиска альтернативного вложения средств, отметила Гогаладзе. Тогда вклады давали всего около 5%, а фондовый рынок в то же время активно рос. Как итог, мы получили колоссальный приток инвесторов на российский рынок. Сейчас тенденция по двухкратному увеличению числа инвесторов за год ушла. Число россиян с инвестиционными счетами в 2021 году составило 17 млн человек, а на 2022 год — 22,9 млн человек.

Некоторые трейдеры шутят, что «будет на ком ехать вниз». С чем связан такой бурный рост и смогут ли биржевые инструменты заменить вклады в банках?

В целом, можно ожидать стабильного роста показателя в ближайшие несколько лет на уровне 20−40% за год. При этом активное восстановление российского фондового рынка может привлечь новую волну открытия брокерских счетов. Россияне все больше понимают то, что помимо вкладов есть и более доходные инструменты и начинают перекладывать часть своих доходов на брокерский счет. Покупают различные инструменты: акции, фонды, облигации. Поэтому уже сейчас мы видим то, что растет приток средств на брокерские счета. Ольга Гогаладзе

Он уже находится на максимальном с конца 2021 года уровне. Увеличивается и средний размер портфеля. В первом квартале он вырост с 1,3 млн рублей до 1,4 млн рублей.

Полностью фондовый рынок депозиты не заменит, но часть денег с вкладов может и дальше перетекать в акции и облигации.

На этом фоне растут индексы и выигрывает крупнейшая в России Московская биржа: растут торговые обороты, чистая прибыль выросла в 1,8 раза в первом квартале.

Пока что динамика показателей восстановилась не во всех разделах бизнеса. Например, комиссионные доходы в первом квартале снизились. Но тенденция позитивна для бизнеса компании. Взаимосвязь тут следующая: растут объёмы торгов, значит биржа больше зарабатывает на комиссиях, а значит бизнес будет восстанавливаться, что может сказаться и на ее акциях. Ольга Гогладзе