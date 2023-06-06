Развитие промышленности уходит в банки

Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил о проведении первой сделки по продаже части кредитного портфеля на 1,3 млрд руб. Новикомбанку. При этом ФРП отметил, что оставляет за собой контроль за реализацией семи проектов, вошедших в пул.

«Речь идет только о передаче займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов один раз в квартал), предоставленные ФРП при финансировании проекта», — отметил директор фонда Роман Петруца.

Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева отметила, что банк организует финансирование для высокотехнологичных предприятий с использованием программ поддержки фонда. При этом, по ее словам, при передаче портфеля ФРП будет обеспечен ресурсами, «а банки получат на обслуживание качественных заемщиков с низким уровнем риска».

В настоящее время объем кредитного портфеля ФРП составляет 263 млрд руб. С 2015 года ФРП выдал свыше 1,35 тыс. займов на общую сумму более 400 млрд руб., из них более 140 млрд руб.— в 2022 году. Для реализации новых промышленных проектов ФРП предоставляет целевые займы по ставкам 1% и 3% годовых сроком до десяти лет в объеме от 5 млн до 5 млрд руб. ФРП также совместно финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн руб., с региональными ФРП в соотношении 90% (федеральные средства) и 10% (средства регионов).

В фонде пояснили «Ъ», что Новикомбанк получит компенсацию недополученных доходов по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2 процентных пункта минус ставка по займам ФРП (то есть в текущих условиях 6,5% или 8,5% годовых.— “Ъ”)». При этом в фонде отметили, что выкупить предлагаемую к продаже часть своего портфеля может любой банк с капиталом не менее 50 млрд руб. и с заинтересованными кредитными организациями уже «начались предметные переговоры». По оценке «Ъ», по итогам первого квартала 2023 года под этот критерий подпадали 25 открывших отчетность банков.

ФРП находится в активной переговорной фазе с 12 банками по продаже части портфеля, и несколько из них находятся на завершающей стадии — идет подготовка к сделкам.

Фонд рассчитывает высвободить в этом году «около 20 млрд руб. и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий».

Наибольшую заинтересованность проявили банки, которые уже знают клиентов фонда, софинансировали их или давали банковскую гарантию под проект. «Интерес значительный, так как речь о передаче займов, где предприятия уже запустили производство и фактически реализовали проекты, то есть с минимальными рисками», — пояснили в фонде.

Роман Петруца, директор ФРП, в интервью «Эксперту» 3 октября 2022 года:

«Мы не ставим в задачи извлечение прибыли на процентах по займам, как это делают классические кредитные организации».

В Новикомбанке подтвердили «Ъ», что предложение было направлено нескольким кредитным организациям. В банке уточнили, что выкупили «пул займов на 1,3 млрд руб. без дисконта». Там добавили, что заинтересованы в расширении сотрудничества с ФРП и росте корпоративного портфеля высокого качества. Согласно отчетности банка, по состоянию на 31 марта 2023 года совокупная чистая задолженность, оцениваемая по амортизационной стоимости, составляла 758 млрд руб. В ПСБ заявили, что работают с ФРП и рассматривают возможность выкупа части его кредитов объемом до 2 млрд руб. (сам банк пока не раскрыл отчетность за первый квартал). В ВТБ также сообщили, что ведут работу над аналогичной сделкой, не раскрывая подробностей.

Эксперты отмечают, что, как правило, в таких сделках предполагается некий дисконт по телу долга, который получает банк, выкупающий портфель кредитов. При этом руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер» Максим Чернега обращает внимание на то, что, будучи опорным банком корпорации «Ростех», Новикомбанк несет еще и «социальную» функцию.