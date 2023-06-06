Карты уходят в запас: их эмиссия растет, а использование сокращается

По итогам января-марта количество эмитированных российскими банками карт впервые превысило 400 млн штук. Эти данные ЦБ раскрыл в статистическом бюллетене, опубликованном во вторник, 6 июня.

Всего за январь—март эмитировано 11,3 млн новых карт, что несколько ниже результатов как четвертого (на 5,8%), так и первого кварталов (на 8%) 2022 года.

Несмотря на рост числа эмитированных карт, количество используемых платежных карт (по которым в течение квартала проводились операции) сократилось на 7,39 млн с начала года, до 245,3 млн штук. В предыдущий раз количество карт в пользовании сокращалось во втором квартале 2020 года (на фоне введенного карантина из-за пандемии коронавируса).

401 миллион платежных карт эмитировали российские банки к концу первого квартала 2023 года.

Нынешнее сокращение числа активных карт, скорее всего, обусловлено тем, что многие ранее брали карты платежной системы «Мир» в режиме «попробовать» и «про запас», опасаясь неработоспособности карт международных платежных систем, предполагает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Попробовали, сравнили кэшбэки и вернулись к картам международных платежных систем, где кэшбэки в ряде случае пока лучше, чем по картам “Мир”», — указывает он.

Кроме того, по мнению эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, негативная динамика могла возникнуть из-за окончания действия или приостановки операций определенного вида карт — платежных продуктов, которые использовались банками в рамках их стратегии или обслуживании нужд их корпоративных клиентов. «Например, виртуальные карты, которые выпускаются моментально, но используются для одной трансанкции. Или карты для получения выплат или компенсаций — предоплаченные продукты», — допускает он.

Согласно данным ЦБ, операции розничных клиентов по картам за прошедший квартал составили 35,8 трлн руб., на 1,3% выше, чем годом ранее, и на 12% ниже, чем в четвертом квартале 2022 года.

Из них 6,9 трлн руб. составили операции обналичивания, 11,7 трлн руб.— оплата товаров и услуг, что в целом в рамках средних значений 2022 года.

Между тем объем получения наличных не продемонстрировал в первом квартале рост (сократился по отношению к объему полученных наличных в четвертом квартале 2022 года на 1,2 трлн руб.), тогда как объем наличных денег в обращении в целом по системе к началу апреля вырос до 16,7 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России.

Эксперты это объясняют тем, что статистика снятия по картам отражает операции через банкоматы, тогда как для крупных сумм, как правило, заказываются деньги в отделении банков. В частности, по выдаче наличных по картам установлены суточные и месячные лимиты бескомиссионной выдачи.

«Соответственно, когда речь идет о необходимости получения крупных сумм, выгоднее получать их непосредственно со счетов. И с точки зрения безопасности приятнее спокойно получить и пересчитать крупную сумму наличных в отдельном помещении предкассовой кабины, чем на глазах у всех вытаскивать пачки денег из банкомата», — отмечает господин Прохоров. Поэтому при значимом росте операций с наличными средствами показатели выдачи наличных по картам растут не столь существенно либо не растут совсем, заключает эксперт.

Участники рынка отмечают, что в настоящее время эмиссия карт после прошлогоднего всплеска, связанного с массовым выпуском карт «Мир», вышла на плато. «Сезонный отпускной фактор практически отсутствует с учетом крайней ограниченности использования карт “Мир” за рубежом и проблем с использованием карт (китайской платежной системы.— “Ъ”) UnionPay. Существенное влияние на увеличение эмиссии может оказать выпуск карт на новых территориях», — считает господин Прохоров. По оценке Дмитрия Вишнякова, в будущем можно прогнозировать рост эмиссии карт на фоне перевыпуска карт ушедших с российского рынка платежных систем.