Инвесторы вывели из Binance больше $790 млн за 24 часа

Инвесторы за последние 24 часа вывели из крупнейшей в мире по объему операций криптовалютной биржи Binance больше $790 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные компании Nansen.
Согласно этим данным, Binance за сутки зафиксировала чистый отток криптовалютных токенов на блокчейне Ethereum на сумму $778,6 млн, а ее американский филиал, Binance.US, зарегистрировал чистый отток в размере $13 млн.
Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала в федеральный суд иск Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.
Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».
По версии ведомства, Binance тайно позволяла крупным клиентам из США торговать на платформе, хотя публично заявляла о запрете на операции для американских пользователей.
Кроме того, Чжао тайно контролировал операции Binance.US, которая была заявлена как независимая платформа для американских инвесторов, отметила SEC.
Комиссия заявила, что Binance объединяла и перенаправляла активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу принадлежащей Чжао Sigma Chain, а также скрыла смешение активов инвесторов на миллиарды долларов.
Binance заявила, что разочарована решением SEC подать на биржу в суд, подчеркнув, что активно сотрудничала с SEC и «прилагала все усилия, чтобы ответить на их вопросы и решить проблемы». «Отказ SEC от продуктивного взаимодействия с нами является еще одним примером ошибочного и сознательного отказа комиссии предоставить столь необходимую ясность и руководство для индустрии цифровых активов», — указали в компании.
Binance также отметила, что «любые утверждения о том, что активы пользователей Binance.US когда-либо подвергались риску, просто неверны». «Все пользовательские активы на Binance и партнерских платформах Binance, включая Binance.US, находятся в безопасности, и мы будем решительно защищаться от любых обвинений в обратном», — заявила криптобрижа.