Инвесторы вывели из Binance больше $790 млн за 24 часа

Инвесторы за последние 24 часа вывели из крупнейшей в мире по объему операций криптовалютной биржи Binance больше $790 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные компании Nansen.

Согласно этим данным, Binance за сутки зафиксировала чистый отток криптовалютных токенов на блокчейне Ethereum на сумму $778,6 млн, а ее американский филиал, Binance.US, зарегистрировал чистый отток в размере $13 млн.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала в федеральный суд иск Binance и его гендиректору Чанпэну Чжао. SEC обвинила их в нарушении правил обращения ценных бумаг США по 13 пунктам. Среди них — работа незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, искажение информации о контроле и надзоре за торговлей на платформе, незарегистрированные предложение и продажа ценных бумаг.

Председатель SEC Гэри Генслер заявил, что Чжао и Binance участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».

По версии ведомства, Binance тайно позволяла крупным клиентам из США торговать на платформе, хотя публично заявляла о запрете на операции для американских пользователей.

Кроме того, Чжао тайно контролировал операции Binance.US, которая была заявлена как независимая платформа для американских инвесторов, отметила SEC.

Комиссия заявила, что Binance объединяла и перенаправляла активы клиентов по своему усмотрению, в том числе в пользу принадлежащей Чжао Sigma Chain, а также скрыла смешение активов инвесторов на миллиарды долларов.

Эти деньги, по версии SEC, отправлялись компании Merit Peak Limited, которая также принадлежит Чжао.

Binance заявила, что разочарована решением SEC подать на биржу в суд, подчеркнув, что активно сотрудничала с SEC и «прилагала все усилия, чтобы ответить на их вопросы и решить проблемы». «Отказ SEC от продуктивного взаимодействия с нами является еще одним примером ошибочного и сознательного отказа комиссии предоставить столь необходимую ясность и руководство для индустрии цифровых активов», — указали в компании.