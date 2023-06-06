«Интеррос» не дождался «Восхода»: фонд Потанина продал актив топ-менеджменту

«Ъ» обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что инвесткомпания Владимира Потанина «Интеррос» продала топ-менеджменту УК «Восход» (контролирует инвестиционный фонд «Восход»). По данным «СПАРК-Интерфакс», с весны 80% компании принадлежит гендиректору Руслану Саркисову, по 10% у Константина Гибало и Артура Мартиросова.

В УК «Восход» информацию подтвердили, добавив, что под ее управлением остается одноименный фонд объемом 10 млрд руб., где «Интеррос» — единственный вкладчик. Однако изменение структуры собственности УК «связано с тем, что идет работа по привлечению новых инвесторов», пояснили в «Восходе». Представитель «Интерроса» сообщил «Ъ», что у менеджмента есть все необходимые компетенции, а «сотрудничество компаний осуществляется в рамках договора». Сумму сделки стороны не раскрыли.

Венчурный фонд «Восход» создан «Интерросом» в 2021 году. Он позиционировался как первый крупный частный фонд на Дальнем Востоке (первый офис компании был открыт во Владивостоке). Руслан Саркисов возглавил фонд в том же году. С момента основания «Интеррос» инвестировал через фонд «Восход» 2 млрд руб. в технологические стартапы в России в области робототехники, биотехнологий и т. д. Аналитики Dsight называют «Восход» «одним из наиболее активных в стране».

В 2022 году активы Владимира Потанина, в том числе «Интеррос», попали под санкции, а в январе 2023 года бизнесмен перерегистрировал инвестиционные активы с Кипра на Дальний Восток. Между тем 19 мая «Восход» и Роман Саркисов напрямую попали под санкции США.

На фоне санкционного давления и ухудшения экономической ситуации в России рынок венчурных инвестиций резко сократился: за весь 2022 год заключено только 128 сделок, тогда как годом ранее — 291, а инвестиции упали на 57%, до $1,1 млрд. Но в отрасли отмечали, что если в прошлом году большая часть запланированных сделок была поставлена «на паузу», в этом году ожидается положительная динамика (см. «Ъ» от 12 января). На конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2023» (ЦИПР) 2 июня премьер Михаил Мишустин поручил Минфину, Минцифры и Минэкономики подготовить поправки к законодательству для стимулирования привлечения венчурных инвестиций в российские IT-компании.

Собеседник «Ъ» на инвестиционном рынке считает, что сделка не привнесет в работу «Восхода» существенных изменений и «исходно все же задумывалась как страховка от санкций». По мнению источника «Ъ», продажа проходила по механизму MBO (management buyout), который допускает обратный выкуп актива в случае изменения экономической и геополитической ситуации.

С учетом санкций против «Восхода» сделку уже нельзя назвать попыткой скрыть фонд от санкционного удара, и, скорее всего, он действительно перешел под полное управление менеджмента, несмотря на источник финансирования, возражает эксперт образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Влад Чуканов. Он допускает, что теперь у фонда будет больше свободы в принятии решений и «Восход» сможет заключать сделки, которые не проводил под фактическим управлением «Интерроса».