15:48 (мск), источник: BFM.ru

Группа S8 Capital Армена Саркисяна подкатывает к Bridgestone

Завод японского производителя шин Bridgestone может перейти в собственность компании S8 Capital, принадлежащей бизнесмену Армену Саркисяну. Выкупить актив планируют до конца текущего года. О сумме сделки не сообщается.

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Источник: AP 2022

Завод Bridgestone в Ульяновске занимает территорию более 80,5 гектара. С середины 2019 года произведенные там зимние шины экспортировались в Финляндию, Швецию и Норвегию. Инвестиции в производство составили около 12,5 млрд рублей. Но этих денег, по мнению экспертов, вернуть не удастся. По оценкам аналитиков, реальная сделка по продаже завода группе S8 может составить 7−10 млрд рублей.

Ранее S8 Capital купила калужский завод немецкой компании Continental и два завода в Ярославле и Омске, выпускающие шины Cordiant.

Владелец S8 Capital Армен Саркисян, скорее всего, приобретает предприятия не только на свои, но и на заемные средства, возможно, в этом участвуют госструктуры, считает исполнительный директор VSK Group Максим Тищенко:

Наши банки, если взять топ-10, накопили столько ликвидности, что они могли бы еще раз десять таких предприятий профинансировать, и причем не почувствовали бы это вообще. Скорее всего, эти сделки проходили под присмотром комиссии при правительстве РФ, которая работает с активами «недружественных» стран. Может быть, не стоит так прямо говорить, что там господдержка, но, возможно, были какие-то подвижки в получении своевременного и, может быть, в какой-то степени даже льготного финансирования на приобретение этих активов со стороны государства. И второй момент: нужно понимать, что такие активы продают очень дешево, дисконт 50% и выше от рынка. Поэтому сделка для любого российского предпринимателя, для российской стороны выгодна и интересна — мы получаем производство, технологии в какой-то степени.

Максим Тищенко
исполнительный директор VSK Group

Армен Саркисян — личность непубличная. Его родители переехали в Москву в 1990-х, сам он в начале нулевых занялся лотерейным бизнесом. Спустя некоторое время появилась лотерея «Столото», под нее начали разрабатываться IT-решения, так появилась компания «Центр». В 2014 году все лотереи стали государственными. Но «Столото» осталось крупнейшим распространителем лотерейных билетов в России. Затем возник многопрофильный холдинг S8 Capital. Помимо упомянутых шинных заводов, в него входят разработчик цифровых решений «Синхро», спортивное медиа Sport24, ценовой агрегатор Price.ru, агрегатор страховых компаний «Страховка.ру», виртуальный оператор мобильной связи NextMobile.

В прошлом году S8 Capital приобрел российский бизнес американского производителя лифтов Otis, заводы немецкого концерна Bosch в Саратовской области по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. «Коммерсантъ» называл Саркисяна бизнес-партнером Александра Варшавского, совладельца автомобильного дилера «Авилон». В мае структура «Авилона» купила активы немецкой Volkswagen в России, включая автомобильный завод в Калуге.

В открытых источниках оценку стоимости активов Армена Саркисяна найти не удалось.
Ее попытался дать директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин:

Если оценивать по основным активам, которые входят в холдинг S8 Capital, и отталкиваться от цен, по которым эти активы приобретались (понимая, что приобретались они с дисконтом и на перспективу), получается от 60 млрд до 80 млрд рублей. Но очевидно, что шинные активы в будущем могут стоить существенно дороже, поскольку они покупались с дисконтом. «Столото» было одним из основных и центральных активов и по-прежнему таковым остается.

Максим Шеин
директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций»

Впрочем, представитель S8 Capital заявил РБК, что компания рассматривает различные активы, представленные на рынке, которые могут быть привлекательными для холдинга с целью покупки. Но он не стал комментировать «никакие сделки».

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