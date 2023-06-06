Группа S8 Capital Армена Саркисяна подкатывает к Bridgestone

Наши банки, если взять топ-10, накопили столько ликвидности, что они могли бы еще раз десять таких предприятий профинансировать, и причем не почувствовали бы это вообще. Скорее всего, эти сделки проходили под присмотром комиссии при правительстве РФ, которая работает с активами «недружественных» стран. Может быть, не стоит так прямо говорить, что там господдержка, но, возможно, были какие-то подвижки в получении своевременного и, может быть, в какой-то степени даже льготного финансирования на приобретение этих активов со стороны государства. И второй момент: нужно понимать, что такие активы продают очень дешево, дисконт 50% и выше от рынка. Поэтому сделка для любого российского предпринимателя, для российской стороны выгодна и интересна — мы получаем производство, технологии в какой-то степени.