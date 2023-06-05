В Англии предложили платить безусловный базовый доход в $2000 в качестве эксперимента

Исследователи аналитического центра Autonomy предложили провести в Англии эксперимент с введением безусловного базового дохода в 1600 фунтов стерлингов (почти $2000), пишут The Guardian и BBC.

Согласно задумке, эксперимент будет проводиться в двух регионах: в Джарроу на северо-востоке Англии и в районе Ист-Финчли на севере Лондона.

В его рамках 30 человек в этих местах будут ежемесячно получать по 1600 фунтов стерлингов в течение двух лет.

Организаторы эксперимента будут наблюдать за ними, чтобы понять, как безусловный доход повлияет на жизнь испытуемых. Планируется также набрать контрольную группу людей, которым выплачивать безусловный базовый доход не будут. Участников отберут случайным образом среди желающих, 20% мест отведут людям с ограниченными возможностями. Пока Autonomy ищет финансовую поддержку для своего проекта, отмечает BBC.

Директор исследований аналитического центра Autonomy Уилл Стронг пояснил, что обычно универсальный базовый доход покрывает только основные потребности людей, но исследователи хотят посмотреть, как более значительная сумма повлияет на психическое и физическое здоровье участников эксперимента вне зависимости от их занятости. По мнению Стронга, в ближайшие годы обществу понадобится какая-либо форма базового дохода, учитывая грядущие глобальные изменения климата, технологические прорывы и промышленный переход. Он считает, что важно создать доказательную базу и привлечь внимание общественности, чтобы в будущем была возможность реализовать подобный проект на национальном уровне.

Соучредитель инициативы Basic Income Conversation Клео Гудман считает, что базовый доход может упростить систему социального обеспечения и решить проблему бедности в Великобритании.

По ее мнению, предстоящие десятилетия «будут полны экономических потрясений из-за изменения климата и новых форм автоматизации» и базовый доход станет важной частью обеспечения средств к существованию в будущем.