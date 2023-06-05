Пора ли переводить сбережения в юани?

«С точки зрения инвестиций облигации и вклады в юанях представляют определенную защиту от валютных рисков в условиях, когда возможности инвестирования и банковских вкладов в долларах и евро внутри России существенно ограничены», — пояснила Финансы Mail.ru Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Экономисты, опрошенные Bloomberg в конце мая, немного снизили свои прежние оценки роста валового внутреннего продукта Китая (ВВП) — с 5,6% до 5,5% в этом году, а в прошлом году Центробанк Китая несколько раз снижал ставку для поддержания стабильного экономического роста. Это привело к ослаблению юаня к доллару. Вопрос — стоит ли на таком фоне вкладываться в китайские бумаги и юань, и чем прогнощируемое замедление роста его экономики может грозить экономике России?

Прогнозируемый экономистами рост китайской экономики на 5,5% в этом году выше официальной цели (около 5%) и существенно выше роста прошлого года (3%). Пока восстановление китайской экономики после снятия антиковидных ограничений идет неравномерно и несколько слабее ожиданий рынка, а инфляция остается пониженной. Это может способствовать более стимулирующей макроэкономической политике КНР, что, в частности, сказывается на сокращении разницы между процентными ставками Народного банка Китая и центробанков развитых экономик, ужесточающих денежно-кредитную политику (повышают ставки или воздерживаются от снижения — ред.) из-за высокой инфляции. Одно из последствий — курс юаня к доллару находится вблизи минимума за полгода. Ольга Беленькая

Тем не менее спрос на юань со стороны российской экономики поддерживается из-за существенного сокращения альтернатив — фактически все остальные мировые резервные валюты (по классификации МВФ) оказались рискованными для хранения сбережений и инвестиций в РФ с марта 2022 года из-за выросших геополитических рисков и новых жестких западных санкций. Тем временем товарооборот России и Китая в январе-апреле этого года, по данным китайской внешнеторговой статистики, увеличился более чем на 40% (год к году), напомнила Ольга Беленькая.

Доля внешнеторговых расчетов российского бизнеса в юанях существенно выросла за последний год, за счет снижения доли расчетов в долларах и евро. Хотя юань не является свободно конвертируемой валютой, его курс все же значительно более стабилен, чем курс рубля; доходности инструментов в юанях с учетом низкой инфляции в Китае тоже выглядят неплохо. Ольга Беленькая

По мнению управляющего директора Trade123, автора телеграм-канала УспешныйПортфельщикСОпытом Владимира Рожанковского, экономика Китая находится на важном рубеже. Выход из «зеро-ковидной» политики выглядит преждевременным, и заболеваемость новыми штаммами вируса вновь показывает всплеск. Кроме того, снижаются биржевые цены на медь, а это важный прокси-индикатор на здоровье китайской экономики. Нездоровую нервозность вносит и ползучий конфликт с США вокруг Тайваня.

На мой взгляд, очень индикативными будут летние месяцы, и лично у меня сейчас пока нет чёткого прогноза, куда качнётся маятник. Что касается юаня, то китайская валюта по-прежнему тщательно таргетируется Народным банков в своей привязке к колебаниям доллара, и ресурсов у китая для этого более чем достаточно. По этой причине никаких драматических изменений курсовой стоимости юаня в ближайшее время я не ожидаю. Владимир Рожанковский