Нейротехнологическую компанию Илона Маска Neuralink оценили в $5 млрд

Оценка компании основана на частных сделках, о которых осведомлены пять источников издания. Отмечается, что сделки были совершены еще до того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило испытания чипов на людях.

После разрешения FDA на испытания на людях акции Neuralink предлагались частным инвесторам по $55 за единицу, из чего следует, что всю компанию оценили в $7 млрд, но неизвестно, согласился ли кто-то на эту сделку. Илон Маск и Neuralink не ответили на запрос Reuters.

28 августа 2020 г. Маск представил результаты первого прототипа Neuralink — чип вживили в одну свинью, чтобы следить за ее активностью.

Чип Neuralink задумывался в первую очередь как решение когнитивных проблем у пациентов с такими диагнозами, как паралич, старческое слабоумие и болезнь Альцгеймера. Возможная область его применения включает также потерю памяти, слуха и зрения, депрессию, бессонницу, сильные боли, неврологические состояния — припадки, тревожность, зависимость, инсульты и другие повреждения мозга.