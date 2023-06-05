Эксперты оценили сроки повышения ключевой ставки

Совет директоров Банка России на заседании 9 июня с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считают 30 участников консенсус-прогноза РБК из российских банков, управляющих и инвестиционных компаний. Если прогноз сбудется, это будет шестое заседание подряд, на котором регулятор оставит ставку неизменной. Последний раз ставка была стабильной такое же количество заседаний в 2016 году.

Некоторые из собеседников РБК допускают, что на заседании будет обсуждаться и ужесточение политики. Члены совета директоров ЦБ будут рассматривать возможность повышения ставки на 25 б.п. — до 7,75%, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин не исключает и реального повышения ставки, если данные по инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе, покажут существенное ускорение роста цен. О небольшой вероятности повышения ставки уже в июне говорит и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее мнению, ЦБ может рассматривать шаг в 25 или 50 б.п.

В самом ЦБ по итогам апрельского заседания давали довольно жесткий сигнал, отмечая, что совет директоров будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях». В конце мая зампред ЦБ Алексей Заботкин и директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов подтвердили сохранение этого сигнала. По словам Заботкина, текущая картина основных экономических показателей сопоставима с той, которая была накануне решения ЦБ в апреле. Тремасов напомнил, что об оценке целесообразности повышения ставки регулятор говорит еще с февральского заседания. «Такая наша риторика связана с тем, что мы видим преобладание проинфляционных рисков — рисков, связанных с рынком труда, с влиянием внешних факторов, с бюджетной политикой», — объяснил он.

Что говорит в пользу сохранения ставки

С 23 по 29 мая недельная инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,41% по сравнению с 2,36% неделей ранее, следует из сообщения Минэкономразвития (ниже цели ЦБ 4% она опустилась год к году из-за резкого роста цен год назад, во время начала военной операции на Украине; ЦБ неоднократно подчеркивал, что это замедление временное). Также в мае с 10,35% (апрельские данные) до 10,8% повысились инфляционные ожидания населения, следует из опроса «инФОМ» по заказу Банка России. Но оценка наблюдаемой населением инфляции снизилась с 14,89 до 14,11%.

«Инфляция постепенно ускоряется, в том числе за счет устойчивых компонентов, хотя пока текущие сезонно сглаженные темпы роста цен в пересчете на год близки к целевым 4%, а для базовой инфляции — заметно ниже 4%, что не требует немедленного повышения ставки», — отмечает Беленькая. К тому же летом продефляционные факторы обычно преобладают над проинфляционными, добавляет финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер, соответственно, у ЦБ нет необходимости сейчас переходить к ужесточению.

Экономическая ситуация не изменилась существенно по сравнению с апрельским заседанием, говорит старший аналитик по процентным ставкам и долговым рынкам SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. В последние недели рост цен был умеренным, а рубль стабилизировался после активного ослабления в январе—апреле, объясняет он. Кроме того, майские опросы показали, что склонность населения к сбережению несколько выросла (это дезинфляционный фактор), а денежно-кредитные условия на текущий момент в целом не изменились и остаются нейтральными, добавляет старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

И опрошенные РБК эксперты, и сам ЦБ указывают на возрастающее давление проинфляционных факторов. С одной стороны, постепенно исчерпывается дезинфляционный эффект от очень обильного урожая 2022 года и крепкого рубля, который преобладал в середине прошлого года и позволил импортерам выгодно закупать зарубежные товары и сформировать запасы, отмечается в майском бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды». С другой стороны, растет потребительский спрос, рубль ослабляется, «что может привести к повышению текущих темпов роста потребительских цен и более быстрому повышению годовой инфляции».

Проинфляционные факторы в последнее время были усилены возобновившимся ростом необеспеченного кредитования и перегревом рынка труда, добавляет экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Также не уходят риски со стороны бюджетной политики, напоминает Рапохин. Но все же пока баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков сохраняется, заключает Бирюков. Исходя из этого, ЦБ сохранит ставку 7,5% в июне, считает эксперт, но будет обсуждать и ее повышение.

Когда и как может измениться ключевая ставка

В отношении прогнозирования дальнейших действий ЦБ мнения экспертов расходятся. Бирюков считает, что регулятор не будет дополнительно ужесточать риторику. «Наш базовый сценарий предполагает сохранение потребления на сдержанной траектории, близкие к плану показатели бюджета по итогам года. В этих условиях инфляция составит 5,3% к концу года, а у ЦБ появится возможность снизить ключевую ставку до 7,25% в четвертом квартале», — полагает эксперт.

Беккер также считает, что есть шансы на снижение ставки на горизонте двух-трех месяцев, «если ожидаемого регулятором роста инфляции не произойдет за летние месяцы». Но в базовом сценарии эксперта ставка может остаться неизменной до октября-ноября 2023 года.

ЦБ усилит сигнал о высокой вероятности повышения ключевой ставки во второй половине года, полагает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «В прошлом Банк России предпочитал начинать повышение ставок после того, как прогнозы ускорения инфляции находили подтверждение в фактических данных в течение двух-трех месяцев. Если прежний подход сохраняется и инфляция ускорится до 5−6% в пересчете на год, как мы прогнозируем, то следует рассчитывать на начало повышения ключевой ставки в сентябре-октябре», — говорит он.

Показательным будет конец третьего — начало четвертого квартала, после периода сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию, отмечает директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий. «Если инфляция начнет разгоняться, то ЦБ может поднять ставку символически, на 0,25 процентного пункта», — рассуждает он, указывая, что скрытых предпосылок для этого много, основная же — начавшийся рост цен на топливо в связи с планами снижения демпфера в нефтепереработке (в рамках этого механизма компании получают компенсацию из бюджета, если внутрироссийские цены на бензин ниже, чем при его продаже на экспорт). «Для более резкого повышения ставки пока нет предпосылок: в условиях неопределенности норма сбережения у населения остается повышенной», — заключает Русецкий.

На фоне преобладающих проинфляционных рисков тональность регулятора в июне станет более жесткой, полагает кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиции» Михаил Иванов. По его мнению, в конце года ставка будет выше текущих значений примерно на 100 б.п., то есть около 8,5%. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин считает, что ЦБ может перейти к повышению ставки уже в июле.

Маргарита Мордовина