Число частных инвесторов на Мосбирже превысило 25,5 млн

При этом число частных инвесторов, совершавших в мае сделки, Мосбиржа оценила в 2,8 млн человек, что на 0,2 млн больше, чем в предыдущие два месяца. Общее число открытых на площадке счетов увеличилось на 0,95 млн до 43,34 млн.

В объеме торгов акциями доля физлиц в мае составила 80,8% (объем вложений — 17,9 млрд руб.), а облигаций — 30,2% (107,2 млрд руб.). На срочном рынке их доля оценена в 64,2%, а на валютном спот-рынке — в 17,9%.

Наибольшим спросом у частных инвесторов в мае вновь пользовались обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,5% и 8% соответственно), акции «Газпрома» (20,7%), «Лукойла» (11,4%), «Норникеля» (7%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%), а также акции «Яндекса» (4,8%), «Роснефти» (4,7%), «Новатэка» (4%) и МТС (3,6%).