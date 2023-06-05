Акции Apple установили новый рекорд стоимости

Стоимость акций Apple в ходе торгов поднялась до нового исторического максимума, следует из данных торгов. К 19:00 мск бумаги Apple на пике стоили $184,36 — это на 1,88% больше, чем было на закрытии предыдущей торговой сессии. Рыночная капитализация Apple составляла примерно $2,897 трлн.

Прошлый рекорд был установлен в январе 2022 года. Тогда Apple стала первой в мире компанией с капитализацией больше $3 трлн, но не смогла завершить торговый день выше этой отметки. После началось падение: через год после рекорда рыночная капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн. С начала 2023 года акции Apple подорожали почти на 40%, притом что индекс S&P 500, в который входят американские компании с наибольшей капитализацией, прибавил за то же время лишь 11,5%, написал Reuters.

Акции Apple установили новый рекорд в преддверии конференции для разработчиков WWDC, на которой, как ожидается, компания покажет новое устройство — шлем смешанной реальности, сообщил Reuters.

Шлем может стать первым большим запуском Apple в новой категории после презентации часов Apple Watch в 2014 году.

С запуском шлема Apple выйдет на рынок, на котором уже есть достаточно много устройств, но пока нет большого спроса, отметило агентство. Вероятнее всего, шлем Apple сможет накладывать на видео реального мира объекты виртуальной реальности на встроенных экранах. Аналитики полагают, что шлем Apple получит передовые технологии, включая экран с высоким разрешением и отслеживание движений рук, чтобы управлять устройством без внешнего контроллера.

Акции Apple устойчиво дорожали на протяжении 2023 года: инвесторы рассматривают их как «безопасную гавань» в периоды экономических потрясений, учитывая прочность баланса компании, ее программу возврата капитала и долговременные потоки доходов, отметил Bloomberg. Недавно опубликованные финансовые результаты Apple превзошли ожидания за счет восстановления продаж iPhone и роста сегмента услуг, добавило агентство.

В мае Bloomberg писал, что Apple может вновь преодолеть отметку $3 трлн по капитализации и на этот раз сохранить ее до конца торгового дня. Опрошенные агентством эксперты тогда предупреждали о рисках излишней концентрации рынка. В прошлом подобные всплески не заканчивались ничем хорошим: если Apple споткнется или появится чувство, что она стала переоцененной, увеличится риск для всего рынка, говорил старший инвестиционный директор компании IndexIQ Саль Бруно.