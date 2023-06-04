UBS может отсрочить публикацию финансовых результатов из-за покупки Credit Suisse
Швейцарский банк UBS может отложить публикацию финансовых результатов за апрель — июнь из-за поглощения Credit Suisse. Об этом сообщила газета Financial Times.
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Швейцарский банк UBS может отложить публикацию финансовых результатов за апрель — июнь из-за поглощения Credit Suisse. Об этом сообщила газета Financial Times.
Банк должен опубликовать отчетность в конце июля. При этом на сайте самого UBS подчеркивается, что дата публикации может измениться в зависимости от сроков завершения «предполагаемого приобретения Credit Suisse». FT отметила, что сейчас UBS пытается справиться с «финансовыми и политическими сложностями» сделки по слиянию банков.
16 марта Credit Suisse объявил о получении от ЦБ Швейцарии «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже второго крупнейшего банка страны Credit Suisse, покупателем которого выступила финансовая корпорации UBS — первая на рынке Швейцарии. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков.
Федеральный совет (правительство) Швейцарии в конце марта утвердил помощь в размере $118 млрд для UBS, чтобы помочь тому выкупить Credit Suisse. 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.
30 мая Социал-демократическая партия Швейцарии предложила сократить активы после слияния организаций. Такое предложение было выдвинуто в парламенте из-за того, что банк после слияния будет иметь баланс около 1,5 трлн швейцарских франков ($1,659 трлн) — это примерно вдвое превышает размер экономики Швейцарии.