Кто выиграет от снижения добычи нефти в 2024 году

В коммюнике отмечается, что решение принято «для достижения и поддержания стабильности на рынке нефти, а также для обеспечения долгосрочной прогнозируемости на рынке».

Квота России в 2024 г. снизится до 9,83 млн барр./сутки, то есть на 650 000 барр./сутки, при этом Саудовская Аравия сохранит добычу на текущем уровне в 10,48 млн барр./сутки. Сохранят объем добычи также Ирак и Кувейт, а квота ОАЭ и вовсе увеличится на 200 000 барр./сутки.

Помимо квоты России существенно сократятся также предельные уровни добычи Нигерии — на 362 000 барр./сутки, Анголы — на 175 000 барр./сутки, Малайзии — на 166 000 барр./сутки и Азербайджана — на 133 000 барр./сутки.

Участники встречи при этом договорились, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 г., ранее оно должно было завершиться в конце 2023 г. Следующая встреча стран ОПЕК+ состоится 26 ноября 2023 г.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман перед началом встречи ОПЕК+ пытался заинтриговать журналистов, заявив, что они даже не догадываются о тематике обсуждений альянса. «Вы даже не представляете, что мы обсуждаем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Российская сторона до встречи не подтверждала официально каких-либо планов по снижению квот ОПЕК+. В конце апреля курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак отмечал, что мировой рынок нефти сейчас сбалансирован и необходимости в новых сокращениях добычи «пока нет». В конце мая вице-премьер также говорил, что не ожидает на предстоящей встрече ОПЕК+ каких-либо «новых шагов». Он пояснял, что ряд стран ОПЕК+ совсем недавно договорились добровольно дополнительно сократить нефтедобычу. Позднее Новак уточнил, что Россия будет участвовать в дискуссии вместе с партнерами, «чтобы определить, что лучше для рынка».

В декабре 2022 г. на предыдущей встрече ОПЕК+ было принято решение сохранить достигнутые параметры соглашения. Тем не менее в феврале 2023 г. Новак сообщил, что Россия добровольно дополнительно сократит добычу в марте на 500 000 барр./сутки к уровню февраля. Затем это решение продлили до июля, а после — до конца 2023 г. О достижении целевого уровня Новак сообщил в конце апреля. С 1 мая к добровольному сокращению присоединилось еще восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия. Общее сокращение добычи составит 1,66 млн барр./сутки до конца года.

Но в преддверии встречи цены на нефть ускорили рост. С 31 мая по 2 июня котировки августовских фьючерсов на нефть Brent выросли на 5% до $76,4 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE. До этого цена на нефть падала: с 12 апреля фьючерсы подешевели почти на 16%. Причинами снижения назывались рост ставки ФРС США, обострение банковского кризиса в Штатах и усиление рисков рецессии в экономике ряда развитых стран.

Представлявший Россию в Вене Новак после встречи ОПЕК+ сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 000 барр./сутки до конца 2024 г., при этом сокращение «будет произведено от уровня, согласованного на встрече 4 июня».

Из этого следует, что добыча России в следующем году должна составлять примерно 9,33 млн барр./сутки.

Аналогичный шаг предпримет и Эр-Рияд. Как передает «РИА Новости», Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн барр./сутки с возможностью дальнейшего продления. Об этом рассказал саудовскому агентству SPA официальный источник в минэнерго королевства. Добыча страны «достигнет 9 млн барр./сутки, а общее добровольное сокращение составит 1,5 млн барр./сутки», говорится в сообщении.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что утвержденное 4 июня распределение квот можно объяснить тем, что добыча ряда стран и так была ниже действующих квот. Например, Россия с марта обязалась добровольно сократить добычу до 500 000 барр./сутки, что, по расчетам эксперта, приведет к снижению добычи даже ниже установленных сейчас 9,8 млн барр./сутки. По его мнению, страны ОПЕК+ тем самым стремятся, фактически не сокращая предложения нефти, «дать рынку сигнал, оказать психологическое воздействие».

Фундаментального роста цен на нефть, по оценке НРА, в ближайшее время не ожидается, так как рост спроса в Азии после пандемии коронавируса «практически исчерпал свой потенциал», замечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Юшков отмечает, что существенного роста цен на нефть ожидать не стоит, но если бы подобного решения ОПЕК+ не было, риск дальнейшего падения цен был бы выше.

Цены могли бы начать расти при объявлении ОПЕК+ дополнительного сокращения добычи в этом году на 0,5−1 млн барр./сутки, считает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Но по мнению Гришунина, в текущих макроэкономических условиях даже новое снижение на 2 млн барр. в сутки «вряд ли даст толчок росту цен».

Гришунин отмечает, что после урегулирования ситуации с потолком госдолга в США минфин страны очевидно выйдет на рынок с новыми займами, дополнительно отвлечет ликвидность с рынка, что приведет к снижению сырьевых цен.

По его словам, на фоне ожидания глобальной рецессии рыночные спекулянты сокращают спрос на физические объемы нефти. В связи с этим, отмечает эксперт, сохранение прежних объемов добычи может привести к дальнейшему сокращению цены на нефть.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин отмечает, что в ближайшее время на нефтяном рынке определяющими будут два основных фактора: ОПЕК+ будет балансировать предложение, а со стороны спроса важное значение будет иметь повышение ставки ФРС, способное сильно замедлить экономический рост в США и в остальном мире.

Крылова отмечает, что, по оценке банка, мировой спрос на нефть в 2023 г. вырастет на 2,3% до 100,9 млн барр./сутки. При этом добыча в США, Канаде и Бразилии ввиду комфортных цен будет расти, отмечает она, что к концу года «перевесит снижение добычи ОПЕК+ и приведет к профициту предложения в 0,4 млн барр. в сутки». По словам Крыловой, отсутствие решения ОПЕК+ по квотам на 2023 г. никак не должно повлиять на цену на нефть, так как действующих квот для балансировки рынка вполне достаточно.

При этом эксперты ожидают роста цены на нефть в конце года. Крылова считает, что с осени ФРС США перейдет к снижению ставки, что поддержит цены на нефть. Гришунин соглашается с этим, ожидая начало снижения ставки ФРС в конце года.

По прогнозу Крыловой, в ближайшие месяцы цена на нефть может превысить $80/барр. в результате решения проблем с потолком госдолга в США, отсутствия новых банкротств в американском банковском секторе. К концу года нефть, по её оценке, может подорожать до $85−87 /барр. Громадин прогнозирует цену нефть во втором полугодии в диапазоне $70−90/барр.