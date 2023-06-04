Что происходит с биржевыми и розничными ценами на топливо

Котировки растут с середины апреля: на фоне начала ремонта на нефтеперерабатывающих заводах снизился объем продаж, кроме того, Минфин предлагал снизить демпфер вдвое с июля.

Скачок цен подстегнули и сообщения о возможном запрете на экспорт бензина, напомнил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник:

"Свою роль сыграли и заявления властей о том, что будет меняться демпфер. Кроме того, ремонт заводов повлиял на ситуацию, так что в целом в оптовом звене возник определенный ажиотаж. Также сейчас идет посевная кампания, эта составляющая тоже важная. И спрос со стороны обычных автомобилистов растет, естественно, ведь начался летний сезон.

Спекулятивные настроения подогрели и слухи о том, что будет введен запрет на экспорт бензина и дизеля. Такая мера действительно предполагается, но она не будет тотальной, а может распространиться на определенные объемы.

Между тем Росстат фиксировал в последнюю отчетную неделю по маю рост бензина в розничном звене практически в 70 субъектах России, но он незначительный.

С другой стороны, регуляторы предпринимают меры, и резервов достаточно, так что я не вижу здесь проблемы.

По итогам года мы, наверное, уложимся в рамки инфляции. В прошлом, кстати, это произошло с большим запасом".

Для стабилизации цен профильные ведомства предложили правительству поднять нормативы торговли топливом на бирже. Речь об объеме, который нефтяники должны продавать оптом, а не через прямые двусторонние контракты. Такой подход, как ожидают власти, должен сделать ценообразование более прозрачным.

Вместе с тем, по данным СМИ, ФАС предлагает поднять норматив для бензина с 12% до 15%, для дизеля — с 8,5% до 10,5%. У Минэкономразвития план схожий, но для дизеля там предлагают планку в 11,5%, сообщали «Известия» и «Интерфакс». Как отмечается, из-за роста котировок страдают оптовые покупатели, например, небольшие сети АЗС.

В прошлом году нормативы уже повышали на 1%, но сейчас столь несущественные изменения вряд ли будут эффективны, отметил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

"Обычно у нас такие заявления заканчиваются корректировками на 0,5−1%. Мы считаем, что этого недостаточно, нормативы должны быть, по крайней мере, вдвое увеличены. Или, например, можно в период высокого спроса иметь увеличенный показатель, в остальное время — низкий, чтобы не было такой волатильности, которую мы наблюдаем. На розничную цену это не может повлиять сразу же.

Например, если увеличивается даже вдвое биржевая цена по 92-му бензину с 20 тыс. руб. на тонну до 40 тыс. руб., а при этом его стоимость на заправке составляет 47 ₽, то у вас очень большой запас прочности по маржинальности. Просто разница между оптовой ценой как вначале, так и впоследствии, очень большая.

Я до сих пор считаю, что по всем видам топлива эта разница остается. 95-й бензин подбирается к значениям, которые уже вызывают озабоченность. Кроме того, не нужно забывать, что все АЗС так или иначе создают запасы. Соответственно, вы можете бензин различной маркировки и дизельное топливо покупать тогда, когда их стоимость ниже. И последнее — если крупные нефтяные компании не будут повышать цены, то и независимая розница этого делать не станет".

Если темпы роста биржевых цен сохранятся до конца года, бизнес независимых АЗС может сильно пострадать, заметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша:

"Во-первых, речь шла о том, что необходимо увеличить объем продаж на бирже. Во-вторых, одной из рекомендаций Минэнерго было снизить экспорт. И вот с этим пока не справляются. Между тем по дизелю все достаточно стабильно. Введение норматива может помочь, но, честно говоря, правительство против его увеличения. У нас и сейчас целый ряд заводов продает существенно больше.

Нужно, чтобы оптовые и розничные цены росли в пределах инфляции. К сожалению, первые это делают более высокими темпами с соответствующим результатом для независимых игроков. Да, 2022-й позволил скомпенсировать те убытки, которые возникли годом ранее, и даже какие-то деньги остались для инвестиций, для развития.

На сегодняшний день пока все нормально, но, если рост цен продолжится, то мы столкнемся с негативными последствиями для независимой розницы.

Для потребителя все будет нормально, потому что все-таки конкуренция сдерживает рост цен".

О том, что российское правительство допускает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива, изначально писал Reuters. В Минэнерго незадолго до этого заверили, что перед сезоном ремонтов на НПЗ компании создали запасы бензина в объеме 1,9 млн тонн и «этого достаточно».

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что предложат ограничить экспорт бензина и дизеля в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.