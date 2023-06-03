S&P подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне «АА»
По информации рейтингового агентства, бюджетная ситуация в стране будет улучшаться.
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По информации рейтингового агентства, бюджетная ситуация в стране будет улучшаться.
ПАРИЖ, 3 июня. /ТАСС/. Рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Франции на уровне «АА». Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.
В сообщении отмечается, что рейтинг Франции сохранен «на фоне ожидаемых улучшений бюджетной ситуации, в частности в связи с пенсионной реформой». Позитивным фактором рейтинговое агентство также назвало прекращение программы помощи в сфере энергетики в связи со снижением цен на энергоносители.
«Это положительный сигнал. Наша финансовая стратегия ясна, она амбициозна и заслуживает доверия», — приводит AFP слова министра экономики и финансов республики Брюно Ле Мэра.
В конце апреля международное рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Франции в иностранной валюте со стабильным прогнозом. Рейтинг понижен с уровня «АА» до «АА-». Одной из основных причин отрицательных изменений этого показателя эксперты назвали массовые протесты, вызванные пенсионной реформой.