Чего ждать на фондовом рынке в июне

Нефть марки Brent в мае подешевела на 9,6% до $72,52/баррель, а средняя цена российской Urals, по данным Минфина, снизилась с апрельских $58,63 до $53,34/баррель. Дисконт российской нефти к Brent, таким образом, составляет $19,18.

Дивиденды правят рынком

Позитив на рынке акций в мае сохранился благодаря дивидендному сезону, отмечают аналитики: с начала года индекс Мосбиржи уже вырос на 26,16%. В мае ликвидность была от Сбербанка (более 560 млрд руб. дивидендов), в июне будет от «Лукойла», «Интер РАО», «Полюса», а в июле — от «Роснефти», МТС, «Татнефти», и др., напоминает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В условиях невысокой ликвидности реинвестирование этих средств способно поддержать индекс Мосбиржи, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий: сейчас доля частных инвесторов в обороте акциями составляет рекордные 80%, а для них фактор дивидендов — один из ключевых при принятии решений.

Аналитики «Атона» в своей стратегии (есть у «Ведомостей») называют дивиденды «краеугольным камнем» инвестиционной привлекательности компаний в условиях неопределенности. Они подсчитали, что в ближайшие 12 месяцев на дивиденды может быть направлено около 3,5 трлн руб., 1,7 трлн руб. из которых приходится на Сбербанк, «Газпром» и «Новатэк». На российский рынок, по оценке «Атона», может прийти около 700 млрд руб., что соответствует примерно десятидневому обороту на Мосбирже. По оценкам инвестбанка «Синара», сумма реинвестированных дивидендов может достичь 350 млрд руб. до конца июля, отмечает персональный брокер Денис Бубыкин.

Чего ждать дальше

После дивидендного сезона на рынке акций возможно некоторое затишье, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Юлия Мельникова. Позитива могут внести новости компаний о перерегистрации, подобно тому как в последнее время росли бумаги «Эталона» на новостях о смене листинга, Polymetal (переезд в Астану) и «Яндекса» (предложение о выкупе российской части бизнеса), отмечает эксперт.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых также ждет умеренную коррекцию в ближайшие месяцы: рынок не учитывает снижение цен на нефть и ожидаемое уменьшение дивидендных выплат в нефтегазовом секторе в будущем. Эти факторы окажут давление на весь индекс, отмечает эксперт, так как нефтегазовый сектор составляет порядка 45% капитализации рынка.

Позитив от отчетностей и покупок под дивиденды уже во многом заложен в цене и драйверов для роста осталось немного, продолжает Малых. Если не будет «крутых поворотов» в спецоперации, которые спугнут инвесторов, то акционеры, возможно, захотят реинвестировать дивиденды в акции, но некоторые могут предпочесть перевести часть капитала в облигации, резюмирует она.

Идеи в акциях

В июне — июле акции компаний, объявивших дивиденды, будут подрастать до даты отсечки, затем они могут показывать положительную динамику в процессе реинвестирования полученного дохода, отмечает Русецкий. При нейтральном внешнем фоне он советует присмотреться к бумагам осуществляющих выплаты госкомпаний. Во второй половине года стоит обратить внимание на металлургов, считает Русецкий. Этот сектор выделяет и Бубыкин. НЛМК, Северсталь, ММК не стали платить дивиденды за 2022 г., но он ждет возобновления выплат в 2024 г. Эксперт также позитивно смотрит на компании нефтегазового сектора, выделяя «Лукойл» и «Роснефть».

Аналитики советуют обратить внимание и на банки. Бумаги сектора в последнее время показали опережающую динамику — при спокойном внешнем фоне тенденция может продолжиться, считает Карпунин. ВТБ заработал рекордную прибыль в I квартале и по итогам всего 2023 г. она может превысить показатель 2021 г., а отсутствие дивидендов компенсируется низкими оценочными коэффициентами банка, отмечает Малых. Сбербанк выплатил рекордные дивиденды за 2022 г., а в этом году ожидает докризисный уровень чистой прибыли, что позволит ему продолжать выплачивать высокие дивиденды, добавляет эксперт. У «Финама» целевая цена по акциям ВТБ составляет 0,029 ₽ (+32,5%), «Сбера» — 265,6 ₽ (+9,4%).

Также Малых рекомендует бумаги Ozon с целевой ценой 1990 ₽ (+13%), «Новатэка» — 1503 ₽ (+12%) и Мосбиржи — 139,9 ₽ (+20,2%). Ozon — компания с высокими темпами роста и фокусом на эффективность, отмечает Малых: в этом году она может впервые показать годовую операционную прибыль. «Новатэк» не испытывает проблем со сбытом, реализует свои ключевые проекты в сфере СПГ, чья стоимость постепенно начинает учитываться в оценке ее акций, добавляет Малых. Акции Мосбиржи поддержат как рост интереса инвесторов к фондовому рынку по мере восстановления экономики, так и расширение числа торговых инструментов с развитием портала «Финуслуг», считает эксперт.

Идеи в облигациях

Карпунин рекомендует замещающие облигации — до конца года все эмитенты обязаны будут их выпустить. В мае доходности по замещенным евробондам (сейчас есть у «Газпрома», ММК, «Металлоинвеста», Совкомфлота и «Борца») сравнялись с доходностями рублевых — они составили 9%. Объем замещающих облигаций может вырасти до 3 трлн руб. благодаря указу об их обязательном замещении, заявил РБК директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

Сейчас интересный момент для долгосрочных инвесторов, желающих зафиксировать высокую доходность в валюте на долгие годы вперед, считает Карпунин: на горизонте нескольких лет ставки в долларах и евро могут снижаться, а рынок постепенно «переварит навес из заместившихся бондов». Это приведет к переоценке многих выпусков с хорошим кредитным качеством.

В июне, с учетом жесткого сигнала ЦБ по ставке (заседание пройдет 9 июня), аналитик «Финама» Алексей Ковалев советует купить облигации с переменным купоном: например, ОФЗ-ПК серии 24021 или ГазпромК07. Он также отмечает, что доходность всей линейки ОФЗ сейчас выше диапазона 3,9−5,9% (ожидаемая ЦБ инфляция на ближайшие 12 месяцев) — например, ОФЗ-ПД серии 26227 торгуются сейчас с доходностью 7,9%. Даже в случае реализации самого жесткого прогноза ЦБ по инфляции с учетом налогов сможет получить положительную реальную доходность при ее погашении в июле 2024 г.