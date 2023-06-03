21:05 (мск), источник: ТАСС

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

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Источник: Reuters

«В субботу, 3 июня, президент подписал, придав ему силу закона, H. R. 3746», — говорится в заявлении Белого дома. В нем уточняется, что теперь потолок государственного долга будет достигнут 2 января 2025 года.

Байден поблагодарил за сотрудничество спикера Палаты представителей Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния), лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла (от штата Кентукки), лидера демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк) и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

Инициативу, которая, по словам президента, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, 1 июня одобрил Сенат. 31 мая это сделала Палата представителей. Согласованный республиканцами в Конгрессе и Белым домом законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд — на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд — на другие необоронные программы.

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