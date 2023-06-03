Банк «Тинькофф» вводит комиссию в 1% за внесение наличной валюты на счета
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк «Тинькофф» с 5 июня 2023 года введет комиссию в размере 1% за пополнение счета наличными долларами и евро. Сообщение опубликовано на сайте банка.
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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк «Тинькофф» с 5 июня 2023 года введет комиссию в размере 1% за пополнение счета наличными долларами и евро. Сообщение опубликовано на сайте банка.
«Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро за пополнение в банкоматах и сервисах Тинькофф, а также через кассово-инкассаторский центр Банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета», — говорится в сообщении.
Банк отметил, что изменения вступят в силу с 5 июня 2023 года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро.
25 февраля ЕС ввел санкции против трех российских банков, в том числе и «Тинькофф». Как следует из материалов официального журнала ЕС, ограничения в отношении этих банков предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. В «Тинькофф» сообщали, что санкции не окажут существенного влияния на его работу, банк к ним готовился.