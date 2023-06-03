Банк «Тинькофф» вводит комиссию в 1% за внесение наличной валюты на счета

«Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро за пополнение в банкоматах и сервисах Тинькофф, а также через кассово-инкассаторский центр Банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета», — говорится в сообщении.

Банк отметил, что изменения вступят в силу с 5 июня 2023 года и затронут держателей расчетных карт с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро.