Российские банки в мае выдали рекордные 590 млрд рублей ипотечных кредитов

Покупаете ли вы акции на бирже? 4 вопроса

Покупаете ли вы акции на бирже? Нет

Да, я опытный инвестор

Да, я новичок

Далее

«По оценке ВТБ, в мае банки выдали по ипотеке до 590 млрд рублей, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Предыдущий пик продаж приходился на март — 569 млрд рублей». — указали в ВТБ.

Кроме того, майский результат на 36% превысил итоги мая рекордного 2021 года. «Таким образом, рынок ипотечного кредитования в России вышел на траекторию уверенного роста», — отметили в пресс-службе.

В банке сообщили, что для ВТБ май также оказался рекордным. Так, кредитная организация оформила около 21,5 тыс. жилищных кредитов более чем на 106,5 млрд рублей. Всего по итогам пяти месяцев года банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму в 427,5 млрд рублей, что более чем на 20% превысило результат за аналогичный период 2022 года и на 6% — 2021 года.