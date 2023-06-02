16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне рекордно снизили покупку валюты из-за ослабления рубля

В первом квартале россияне рекордно снизили покупку валюты на бирже на фоне ослабления рубля. Об этом сообщает Центробанк в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг». При этом основной целью покупки была отправка средств за рубеж.

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За первые три месяца 2023 года чистые покупки (покупки минус продажи) физлицами инвалюты и драгоценных металлов в рублевом эквиваленте составили 255,5 миллиарда рублей. Это минимальный квартальный объем с января-марта 2022 года.

Объем существенно сократился с предыдущего квартала — в октябре-декабре 2022-го россияне купили валюты на 389,7 миллиарда рублей. В третьем квартале прошлого года объем купленной валюты достигал 420,3 миллиарда рублей, а во втором — 439,2 миллиарда.

Основной причиной спада нетто-покупок аналитики Банка России называют снижение курса рубля. «Снижение спроса на валюту с их стороны оказывало контрциклическое влияние на курс в условиях сокращения валютной выручки экспортеров», — отмечается в документе.

При этом россияне покупали валюту в основном для того, чтобы отправить ее на зарубежные счета, в том числе для оплаты товаров и услуг, продолжают эксперты. Об этом свидетельствует тот факт, что остатки валюты на брокерских и банковских счетах в России снизились.

В конце июня курс доллара на Московской бирже впервые за две недели превысил отметку в 81 рубль. 2 июня по состоянию на 15:00 по московскому времени американская валюта торговалась по 81,08 рубля. Ослабление российской валюты происходит на фоне снижения нефтяных котировок.

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