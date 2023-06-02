15:30 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Можно ли еще заработать на нефтегазовых акциях?

Многие эксперты до сих пор делают ставку на рост нефтегазового сектора. Финансы Mail.ru разбирались, какие перспективы у российского нефтегазового сектора в текущем году и оправданы ли позитивные ожидания на рынке?

Наверх

Индекс Мосбиржи сегодня резко упал — с гэпом (скачок на графике между соседними котировками, ценами по сделкам) в первые минуты начала торгов 2 июня и к 15:00 мск снижается на 0,7%: в лидерах снижения — акции «ЛУКОЙЛа» (-5,5%).

«Это произошло из-за дивидендного гэпа в ЛУКОЙЛе, — пояснил порталу Финансы Mail.ru основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. По-прежнему сильно выглядит нефтегазовый сектор, который тащит индекс наверх. На валютном сегменте рубль немногим слабеет. Кстати, в мае был побит очередной максимум по среднедневному обороту торгов по индексу Мосбиржи. Он составил 55 млрд рублей».

1 июня акции «ЛУКОЙЛа» торговались последний день с возможностью купить их и получить дивиденды — попасть в реестр акционеров компании до его закрытия перед годовом собранием акционеров. Поэтому 2 июня акции компании стали мгновенно стоить меньше при открытии торгов, поскольку в их цене продавцы/покупатели уже не учитывали дивиденды.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь