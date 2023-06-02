Мосбиржа 31 июля переведет акции и облигации на режим торгов T+1

Московская биржа 31 июля переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1, сообщила пресс-служба торговой площадки. «Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день», — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время акции, облигации и еврооблигации в валюте торгуются на Мосбирже в режиме Т+2 (цифра 2 означает, что фактический переход ценных бумаг происходит через 2 дня после сделки), а ОФЗ и корпоративные облигации в рублях — в режиме Т+1.

Руководство Мосбиржи уверено, что унификация цикла расчетов по разным классам инструментов позволит участникам торгов и их клиентам снизить временные затраты на проведение операций, синхронизировать расчеты по ценным бумагам и инструменты валютного рынка с расчетами TOM (от слова tomorrow, означающего день, когда проходят фактические расчеты по сделке) и оптимизировать механизмы управления ликвидностью.

Кроме того, перевод торгов на единый расчетный цикл упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни и добавит дополнительный торговый день при проведении корпоративных событий российских публичных компаний.

Акции Мосбиржи по состоянию на 15:20 мск росли на 3,08%, до 119,19 рубля за бумагу.

На режим торгов Т+2 российский фондовый рынок перешел в 2013 году. До этого участники торгов работали в режиме Т0 (актив поставлялся в тот же день). О планах перейти на режим Т+1 глава Мосбиржи Юрий Денисов объявил в мае 2023 года. «Глобальная тенденция показывает, что и другие рынки тоже переходят, Индия и Китай уже перешли», — отметил он.

В феврале 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила о планах перейти с режима торгов Т+2 на Т+1 после 28 мая 2024 года. Этот шаг позволит снизить кредитные и рыночные риски и повысит ликвидность при сделках с ценными бумагами, отмечалось в заявлении SEC.

По мнению Bloomberg, решение регулятора частично объясняется событиями января 2021 года, когда онлайн-брокер Robinhood ввел ограничения на торговлю после резких колебаний цен на акции-мемы.