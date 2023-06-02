Мантуров назвал сроки возрождения выпуска «Волги» на ГАЗе

Группа ГАЗ может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года, сообщил глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

Я думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю. Денис Мантуров

Министр еще летом прошлого года не исключал, что в России могут возобновить выпуск автомобилей марок «Волга» и «Победа».

Первое поколение «Волги» начали делать в октябре 1956 года. Эту модель считают преемником «Победы». Легендарная «двадцать первая» выпускалась до 1970 года.

«Волгами» называли сразу несколько моделей: ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110. Уже после распада СССР в Нижнем Новгороде пытались несколько раз начать выпуск «новой Волги». Так, в 2008 году стартовала сборка Volga Siber, которая представляла собой американский Chrysler Sebring. Однако в 2010 году выпуск этой модели свернули.

В 2011 году компании Volkswagen и Группа ГАЗ заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda («Шкода») на заводе в Нижнем Новгороде. Мантуров подчеркнул, что контрольным технологическим партнером завода после ухода Volkswagen станет российская компания.

Volkswagen 3 марта 2022 года объявил о приостановке выпуска машин на предприятии, расположенном на производственной площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Поставки автомобилей из-за рубежа тоже были прекращены.

В марте этого года суд арестовал почти все имущество немецкой компании в России из-за иска группы ГАЗ. Она потребовала от Volkswagen выплатить ей почти 15,6 млрд руб. — в такую сумму группа оценила свои убытки после решения немецкого концерна расторгнуть договор о контрактной сборке автомобилей Skoda и VW в Нижнем Новгороде. Через месяц суд снял арест с этих активов.