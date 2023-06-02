Финомбудсмен удачно вложился

В 2022 году финансовые организации исполнили свыше 78% решений, которые утвердила служба финомбудсмена в отношении их клиентов, направив в ее фонд около 1,8 млрд руб. целевых взносов. По сравнению с 2021 годом сумма сократилась на 3,6%, но прибыль службы выросла на 37% — в первую очередь за счет размещения средств на банковских вкладах. Деньги пошли на «пополнение целевых средств для финансирования уставной деятельности».

По итогам 2022 года чистая прибыль службы финансового омбудсмена выросла на 37%, до 193,5 млн руб. при одновременном снижении количества клиентских жалоб. Это следует из раскрытых 1 июня итогов деятельности службы. В частности, за прошлый год она получила почти 153,2 тыс. обращений, на 15% меньше, чем годом ранее, из которых около 105 тыс. жалоб было принято к рассмотрению. Для сравнения: в ЦБ за прошлый год поступило свыше 368 тыс. жалоб, на 18,4% больше результата 2021 года.

АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО СОДФУ) рассматривает обращения клиентов финансовых организаций (страховых компаний, МФО, банков, НПФ, ломбардов и др.), касающиеся претензий по оказанным им финансовым услугам. До подачи обращения необходимо подать жалобу в саму финансовую организацию. Финомбудсмен рассматривает лишь те жалобы, по которым размер требований не превышает 500 тыс. руб. (исключение — договоры ОСАГО). Решения службы подлежат исполнению финансовой организацией.

Эксперты отмечают, что у ЦБ и финомбудсмена «несколько отличается функционал» при рассмотрении обращений граждан. По словам гендиректора агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, служба финомбудсмена — это третья сторона спора клиента и финансовой структуры, она разрешает споры в досудебном порядке. ЦБ принимает административные меры в отношении финорганизаций — выдает предписания, рекомендации, накладывает штрафы.

Служба функционирует преимущественно за счет целевых взносов финорганизаций (около 4,9 тыс. юрлиц), которые за прошлый год составили 1,8 млрд руб. (сокращение на 3,6%). Размер взноса участника рассчитывается путем умножения количества обращений, принятых к рассмотрению, на ставку (ее размер может зависеть, в частности, от вида организации и исхода обращений). Кроме того, за рассмотрение обращений третьих лиц в прошлом году службе выплачено 38 млн руб. (снижение на 23,6%).

Рост чистой прибыли обеспечили размещенные на депозитах средства (2,6 млрд руб.). Доход от процентов по вкладам составил 203 млн руб., что в 1,6 раза больше показателя предшествующего года. Средства размещались в крупнейших банках под 7,4−10,15% годовых. Как поясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, организация «доходно размещает свой целевой капитал и за счет этого вкупе с целевыми взносами покрывает расходы на обеспечение деятельности». К увеличению процентных поступлений, по его словам, «привел прошлогодний рост депозитных ставок вслед за ключевой ставкой», тогда как сам депозитный портфель «вырос не сильно».

Тратятся средства в основном на персонал, в частности, расходы на содержание аппарата управления выросли по итогам года на 1,8%, до 1,64 млрд руб. «При среднесписочной численности сотрудников около 560 человек средние расходы на оплату труда штатной единицы получаются свыше 200 тыс. руб. в месяц гросс со всеми отчислениями», — отмечает господин Беликов. Также служба увеличила расходы на целевые мероприятия на 18%, до 114 млн руб. Почти 260 млн руб. составили траты на проведение экспертизы при рассмотрении обращений. Как пояснили в службе, в 2022 году выросли расходы на обслуживание и содержание помещений, вызванные ростом тарифов и стоимости эксплуатационно-коммунальных расходов, а также расходы, связанные с оплатой труда в связи с проведенной индексацией.

В службе заявили, что чистая прибыль за прошлый год направлена на пополнение целевых средств для финансирования уставной деятельности с учетом планового дефицита финансирования сметы доходов и расходов на 2023 год. Как отмечает господин Беликов, все расходы у организации — целевые, покрываются из фонда целевого капитала: «Поэтому можно наблюдать такую ситуацию, что растет прибыль, одновременно растут расходы, уменьшаются целевые взносы и в итоге уменьшается целевой капитал. В 2022 году так и произошло».