Экономисты предложили схемы замены доллара во внешних расчетах России

С 2022 года доллар и евро стали токсичными для большинства российских компаний, а безналичные платежи даже с дружественными странами затруднены из-за угрозы вторичных санкций и отключения российских банков от системы SWIFT. Однако есть набор альтернативных моделей, которые Россия может потенциально задействовать и развивать в международных расчетах. Об этом пишут эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБа (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ). В презентации, с которой ознакомился РБК, они оценили преимущества и риски каждой из предложенных моделей.

РБК направил запросы в ЦБ и Минфин.

Каковы перспективы рубля и юаня

В условиях санкций Россия уже применяет альтернативные доллару и евро модели расчетов. Наиболее распространены расчеты в рублях и юанях. В рублях уже проходит более 70% расчетов между резидентами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в юанях Россия рассчитывается по 16% своего экспорта и 23% импорта (кратный рост по сравнению с 2021 годом). «Наиболее востребованной альтернативной валютой сейчас является юань», — сказала 26 мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Эти две модели расчетов эксперты ВЭБа называют самыми перспективными и в обозримом будущем.

Однако среди рисков рублевых платежей — угроза вторичных санкций по отношению к контрагентам, а расширение использования юаня несет в себе риски повышения экономической зависимости от Китая и валютные риски из-за высокой зарегулированности валюты КНР.

Возможности хеджирования валютных рисков с помощью производных от юаня финансовых инструментов остаются ограниченными, также иногда возникают периоды дефицита ликвидности в юанях, указывала Юдаева.

Юань может использоваться в расчетах России со странами Азии, Африки, Латинской Америки (за это выступал президент Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином), отмечает институт ВЭБа. Такая перспектива действительно есть, сказала РБК ведущий экономист по развивающимся рынкам британской Oxford Economics Татьяна Орлова.

«С Китаем торгуют все развивающиеся страны, и, наверное, не будет преувеличением сказать, что большинство из них хотело бы и далее наращивать торговлю с Китаем. Кроме того, быстро развивается другая инфраструктура для перевода взаиморасчетов между Китаем и развивающимися странами в юанях (включая валютные свопы между центробанками КНР и других стран)», — отметила Орлова. Она видит предпосылки для «лавинообразного увеличения доли расчетов между развивающимися странами в юанях». По данным экспертов ВЭБа, юаневая зона поддерживается клиринговыми соглашениями Китая с 25 странами, включая Россию.

Какие еще схемы расчетов могут быть

Эксперты ВЭБа выделяют еще несколько моделей международных расчетов, перспективных для России:

Развитие расчетов в других национальных валютах

В частности, экономисты рассмотрели плюсы и минусы расширения расчетов в дирхамах ОАЭ и индийских рупиях. Среди преимуществ дирхама — фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США. В том числе поэтому валюта ОАЭ может использоваться для снижения валютных рисков российских экспортеров и служить валютой обмена получаемой ими выручки в более волатильных валютах (например, рупиях или турецких лирах).

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Кроме того, ОАЭ может быть промежуточной площадкой для российского экспорта в третьи страны, а дирхам — валютой расчетов с ними. Однако реализации такого плана мешают инфраструктурные проблемы: в ОАЭ нет филиалов российских банков, а платежные системы двух стран не сопряжены.

Что касается рупии, в Индии есть филиалы российских банков (в частности, «Сбера» и ВТБ), а на межгосударственном уровне решено изучить возможность взаимодействия национальных платежных систем. Расширение расчетов в рупиях потенциально выгодно для обеих стран, потому что даст возможность реинвестировать выручку в Индии в ее экономику — через «дочки» крупных российских компаний и создание совместных лицензионных производств, а в перспективе — и в экономику России, утверждают авторы. Это помогло бы отчасти решить проблему большого торгового профицита с Индией. В институте ВЭБа в качестве возможной меры видят заключение соглашения о валютном свопе в рублях между Банком России и Резервным банком Индии для временной «расшивки» платежного дисбаланса.

В начале мая Reuters сообщил, что Россия и Индия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии. По данным одного из источников агентства, российской стороне хотелось бы получать оплату в юанях или других валютах. Как утверждают эксперты, российские экспортеры не заинтересованы в аккумулировании индийских рупий — из-за особенностей валютного регулирования конвертировать рупию практически невозможно, а в Индии нет такого количества товаров для импорта в Россию, которые можно было бы оплатить накопленными рупиями. Министр иностранных дел Сергей Лавров признавал, что российские компании накопили «миллиарды рупий» в индийских банках, с которыми нужно что-то делать. Агентство Bloomberg в четверг, 1 июня, назвало эту ситуацию «рупийной ловушкой» для России.

Механизм многостороннего клиринга

Аналитики ВЭБа считают, что в перспективе можно создать Единый клиринговый центр для союза дружественных с Россией государств, посредством которого можно было бы конвертировать национальные валюты в рамках торговых расчетов без привязки к доллару. Центробанки стран-участниц определяли бы курсы своих валют к центральной «клиринговой валюте» (правда, авторы не описывают, каким образом устанавливались бы эти курсы). Сейчас нередко обменные курсы рубля к недостаточно ликвидным валютам все равно определяются через их базовые курсы к доллару (кросс-курс).

В ноябре РБК писал, что российские власти планируют отвязать внешнеторговые контракты с дружественными странами от курса доллара и использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальных валют. Рассматривается вариант корзины валют, а также привязка курсов национальных валют к золоту или нефти, сообщали тогда источники.

Кроме того, во внешнеторговых расчетах важно различать валюту платежа и валюту контракта. Хотя расчеты все больше переводятся в валюты дружественных стран, контракты часто остаются номинированы в долларах и евро, указывал ЦБ в обзоре российского финансового сектора за 2022 год. «Даже при переводе расчетов в валюты дружественных стран полностью уйти от риска токсичных валют не получится, если валютой контрактов остаются во многом доллары США или евро», — констатировал ЦБ.

Оплата товаров в привязке к золоту

Производимое в России золото находится под санкциями, однако можно накапливать несанкционное золото и использовать его для оплаты товаров, считают экономисты ВЭБа. Для реализации такой схемы необходимы создание расчетных центров (дочерние организации ЦБ) в странах-партнерах и установление цены золота в нацвалютах. Сама оплата товаров может происходить через расписки, то есть без физического перемещения золота. Затем такие платежи могут быть взаимоучтены в рамках клиринга. Такой способ может использоваться в торговле с Индией, где в 2022 году была открыта Индийская международная биржа драгметаллов.

Криптовалюты и токены

Такой способ не подходит в качестве системного решения по международным расчетам, однако может использоваться как локальное платежное средство по некоторым сделкам. Примеры есть: в 2022 году создано партнерство свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre и компании ComTech FZCO в ОАЭ по выпуску в блокчейн-сети токенов, обеспеченных золотыми слитками, хранящимися в этой зоне. Для России такая модель дает возможность накопления несанкционного золота, произведенного вне РФ, или продажи российского золота арабским компаниям, которые его токенизируют, отмечают в институте ВЭБа.

Среди рисков криптовалют — высокая волатильность и давление регуляторов, пишет институт. Российские власти пока не разрешили использовать криптовалюты для внешних расчетов, хотя бизнес, как утверждается в докладе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, считает «крайне актуальным» формирование нормативно-правовой базы оборота криптовалют для расчетов с зарубежными контрагентами.

Цифровой «золотой рубль»

Эксперты ВЭБа рассматривают схему и с платежным средством в виде стейблкоина, выпускаемого Россией под обеспечение золотом из своих международных резервов. Преимуществом такого цифрового «золотого рубля» они называют ликвидность, доступность, удобство использования в расчетах, отсутствие рисков эмитента, относительно невысокую волатильность и низкие издержки для участников международной торговли.

По мере увеличения резервов монетарного золота, в том числе за счет покупок его внутри страны, можно увеличивать эмиссию «золотого рубля». Разница курсов «золотого рубля» для внутреннего рынка и международной торговли поможет сгладить влияние внешнеэкономических шоков на темпы развития экономики России. Однако для внедрения инструмента требуется разработка нормативной базы. «Без активных действий Банка России “золотой рубль” вряд ли сможет получить международное признание», — пишут авторы.

О том, что Россия может выпустить стейблкоины, обеспеченные золотом, чтобы проводить международные расчеты, в январе говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: этот вопрос обсуждался на встрече парламентариев с делегацией из Ирана.

Что думают другие эксперты

Проблема использования альтернативных моделей международных расчетов не в их реализации, а в желании сторон рассчитываться с их помощью не разово, а в долгосрочных контрактах, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. «Основным качеством “заменителей” резервных валют становится стабильность расчетных средств, то есть низкая волатильность. При этом под низкой волатильностью часто понимают определенную привязку к доллару и евро, незначительность колебаний цены относительно них», — указывает он.

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В таких альтернативах ценится неподверженность рискам ограничений (санкционных и банковского комплаенса). По мнению эксперта, наиболее жизнеспособной схемой выглядит оплата контрактов в соотношении 50 на 50 в национальных валютах страны-приобретателя и страны-поставщика.

Заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко для обозримого будущего видит перспективы развития расчетов в рублях, юанях и дирхамах. «Основное условие для доверия к рублю — это понятные правила конвертации и валютного контроля, а также ликвидность торговли рублем не только на российских площадках, но и за рубежом», — поясняет он. Развитию расчетов может способствовать и Система передачи финансовых сообщений Банка России, и подключение к ней ведущих расчетных банков в странах-контрагентах, полагает Домащенко.

Токенизацию «золотого рубля» он назвал интересной идеей, но «продвинется она только после снятия ограничений на торговлю физическим золотом российского происхождения на ведущих зарубежных площадках».