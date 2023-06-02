Что ожидает нефтегазовые компании и их акции в будущем

Важнейшим сдерживающим фактором для нефтегазового сектора остаются санкции и возможности их преодоления. Российская нефтегазовая отрасль в целом справилась с первыми санкционными шоками прошлого года, показав значительный запас прочности. Тем не менее власти США и ЕС продолжают «закручивать гайки» и со своей стороны показывают готовность к укреплению собственной энергетической автономии от российских поставок, разумеется это важно в основном для Европы. Александр Курдин

Морские поставки нефти в Европу из России снизились чуть ли не на порядок, но до сих пор успешно шло переключение российского экспорта на Китай и Индию, пока позволившее почти полностью компенсировать потери в натуральном выражении.

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По мнению Курдина, с точки зрения выручки от нефтяных поставок свою негативную роль играет ценовой потолок (США и страны G7 не покупают российскую нефть дороже $60 за баррель). Россия старается продавать свою нефть по цене выше потолка в дружественные страны. Но после кратковременного превышения потолка в апреле, сейчас цены на основной экспортный российский сорт Urals опять находятся под ним и значительный ценовой дифференциал между российской нефтью и другими марками до сих пор сохраняется, в том числе и благодаря этому.

Но, в то же время, спрос на российскую нефть сейчас не таков, чтобы реализовывать наиболее амбициозные программы, и компаниям можно и нужно «жить по средствам». Александр Курдин

По мнению эксперта, остается рассчитывать на то, что государство в условиях усугубления бюджетных проблем не начнет избыточно активно использовать нефтегазовый сектор как «дойную корову». С переключением газа дело, конечно, обстоит несколько сложнее из-за ограничений по мощностям, но и европейцы пока не в состоянии совершенно от него отказаться.

В целом, я не ожидаю серьезных провалов от нефтегазовых компаний, но и больших поводов для оптимизма нет. Александр Курдин заместитель декана экономического факультета МГУ

Сейчас мировые цены на нефть примерно в 1,5 раза меньше, чем годом ранее в это время. Некоторые аналитики объясняют это временным снижением спроса на нефть в крупнейших экономиках мира — в США и Китае. «Многие участники рынка разочарованы вялым экономическим развитием Китая или ожидают экономического спада в США во второй половине года, — поясняется в комментарии Deutsche Bank. — Если это настроение изменится, то цены на нефть должны иметь потенциал роста. Тот факт, что нефть в настоящее время стоит дороже при немедленной поставке, чем при поставке в последующие месяцы, обычно сигнализирует о текущем дефиците на фьючерсных рынках».