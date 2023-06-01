В Минпромторге назвали стоимость импортозамещения ПО в машиностроении

«Всего подготовлено 23 проекта на общую сумму 39,7 млрд руб.», — сказал он.

Так, стоимость проектов в автомобилестроении оценивается в 4,1 млрд руб., в сегменте общего машиностроения — 12,3 млрд руб., железнодорожного машиностроения — 8,3 млрд руб., судостроения — 5,4 млрд руб., двигателестроения — 2,5 млрд руб., авиастроения — 4 млрд руб., ракетно-космической промышленности — 4,1 млрд руб.

В марте на пленарной сессии Красноярского экономического форума (КЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что для импортозамещения в российской машиностроительной отрасли потребуется около 1 трлн руб. По его словам, речь идет о машиностроительной продукции, в том числе станках и оборудовании из недружественных стран. Эту сумму, продолжил Ведяхин, нужно «предоставить банкам в качестве кредитов» для того, чтобы предприятия могли заместить импортную технику.

26 мая французский производитель шин Michelin сообщил о продаже своего бизнеса в России дистрибутору этой и других шинных марок «Пауэр Интернэшнл-шины».

После начала СВО некоторые российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental, а компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России. Однако позже некоторые предприятия все же возобновили производство. В марте о планах уйти с российского рынка объявил немецкий производитель автомобильных шин Continental.