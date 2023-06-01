Средняя цена российской нефти за месяц упала на $5 за баррель

Средняя цена барреля российской нефти марки Urals в мае составила $53,34, сообщил Минфин. Это на $5,29 меньше, чем было в апреле, когда российская нефть в среднем стоила $58,63 за баррель. За год, по данным Минфина, российская нефть подешевела почти на треть — в мае 2022-го баррель Urals стоил в среднем $78,81.

Как следует из данных ведомства, в мае средняя стоимость Urals оказалась почти на $6,7 ниже ценового потолка $60 за баррель, который в декабре 2022 года установили Евросоюз и страны G7.

Эта стоимость также значительно уступает цене $70,1 за баррель, заложенной в российский бюджет на 2023 год.

За первые пять месяцев 2023 года средняя цена нефти Urals составила $51,5 за баррель. Это почти на $32 меньше, чем за тот же период прошлого года.

Нефть марки North Sea Dated (Brent) в мае стоила в среднем $75,52 за баррель ($84,99 — в апреле), отметил Минфин.

Следовательно, скидка на Urals относительно международного эталона составила 29,27% и продолжила снижаться.

В январе — феврале дисконт составлял порядка 41%, в марте — 39,5%, в апреле — 30,9% ($24,8 за баррель). В мае он составил $20,4 за баррель, что стало минимальным значением с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 года, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций».

Они напомнили, что с апреля 2023 года в России начал действовать новый порядок расчета цен на российскую нефть для налогообложения, призванный ограничить дисконт Urals к Brent.

Согласно оценке Минфина, эта мера принесет бюджету 600 млрд рублей дополнительных доходов.

Именно снижение нефтегазовых доходов стало одной из причин рекордного дефицита бюджета в начале года — по итогам апреля он составил 3,42 трлн рублей, что почти на полтриллиона больше, чем предусмотрено законом о бюджете на весь год — 2,93 трлн рублей.

Сокращение дисконта — позитивный фактор как для отдельных нефтяных компаний, так и для бюджета и экономики в целом, подчеркнули аналитики «БКС Мир инвестиций». Также, по их мнению, это может благоприятно сказаться на интересе инвесторов к акциям нефтегазовых компаний и поддержать курс рубля.