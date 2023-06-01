Сможет ли ЦБ удержать курс рубля от падения?

«Майское чудо так и не стало трендом — к концу месяца пара USD/RUB вернулась к отметке 81, — отмечает основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. — Для экспортеров и Минфина это как гора с плеч, а тем, кто планировал сыграть на укреплении рубля, имеет смысл видимо набраться терпения».

В конце июня 2022 года в московских обменниках можно было купить доллар по 52 рубля, а затем курс рубля начал плавно снижаться. Перед новым годом доллар уже стоил 75 рублей, а потом и уже 80. С 6 по 27 апреля доллар торговался на Московской бирже выше 81, но к майским праздникам рубль быстро укрепился до 77, а 10 мая достиг 76 рублей, когда экспортеры увеличил продажу валюты.

Почему рубль снова теряет высоту?

Коган назвал несколько основных причин, среди которых возможные новые санкции, направленные на снижение экспортных доходов России, снижение мировых цен на энергоносители и отток капитала из страны. По неофициальным оценкам, c марта 2022 по март 2023 года иностранные компании вывели из России около $36 млрд — российские власти разрешили им продать активы и вывести валюту. И это без учета ухода Shell с «Сахалина-2», считает инвестбанкир.

В оттоке капитала виноваты не только компании, скупающие валюту для вывода из России. Но вероятно, больший эффект оказали сами россияне. Аналитики WSJ обнаружили, что вклады российских домохозяйств в иностранных банках по состоянию на апрель выросли до 5,4 трлн рублей, что эквивалентно $67,3 млрд. Евгений Коган

Чего ожидать дальше?

Налоги за последний период уплачены, а это значит, что спрос на рубль должен снизиться. Но продолжится и дальнейшее падение цен на нефть, которое снижает приток валюты в страну. Замедление роста экономики Китая также не пророчит ничего хорошего, считает Коган. В этом случая еще больше снизится спрос на нефть.

Но аналитики сохраняют оптимизм: в SberCIB считают, что курс рубля по отношению к доллару США останется вблизи уровня 81 рубля, в Промсвязьбанке также не видят причин для беспокойства. Я же опасаюсь, что обострение конфликта и новые санкции со стороны ЕС могут подтолкнуть пару к 82,00, если не выше.

Что может сделать ЦБ для сдерживанию курса?

«Однако не стоит забывать о новом ноу-хау ЦБ. Называется оно: постепенные разрешения на вывод средств со счетов типа С», — напомнил Коган.

Решение простое и более чем эффективное. Рубль укрепляется и ЦБ может спокойно разрешать тем или иным нерезидентам выводить средства. Рубль слабеет и ЦБ может подождать с разрешениями.

Этот механизм позволяет неплохо контролировать курс рубля еще достаточно долго. Понятное дело, что у ЦБ в арсенале есть и еще иные традиционные инструменты: норма резервирования, ставка и прочее. Но в текущий момент колебания рубля выглядят достаточно предсказуемыми, можно сказать, ЦБ, как и прежде, держит ситуацию под контролем. Так что ни сильного обвала, ни значительного укрепления рубля я сегодня не жду. Хотя… Жизнь у нас сегодня «веселая». Каждый день что-то новенькое. Да и горячие приветы от европейцев еще пока не подоспели. А там вполне может быть что-то, несколько меняющее общую картинку.

По одной из версий, курс рубля плавно снижается по просьбе экспортеров-металлургов. Как сообщили в одной из крупнейших металлургических компаний, доллар должен стоить не менее 76 рублей, «тогда можно хоть как-то оставаться на плаву».

Дело в том, что российские экспортеры настроили размер своих производственных расходов, объем производства и зарубежных поставок при курсе 76−78, который был до марта 2022 года. И курс 50−70 рублей за доллар вынудит их существенно перенастраивать бизнес в условиях закрытых для них рынков ЕС и США. Главы крупнейших металлургических компаний еще летом в прошлом году публично обращались к правительству сдержать укрепление рубля: их экспортные доходы упали, а зарубежная выручка конвертируется в России в подорожавшие рубли, увеличивая потери.