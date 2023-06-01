Как растущая инфляция повлияет на цены и рынок

«Мы ожидаем, что текущие темпы инфляции могут вырасти из-за восстановления потребительского спроса на фоне роста зарплат, снижения сравнительно высокого уровня накоплений, сделанных в предыдущие кварталы, — пояснил Финансам Mail.ru старший аналитик УК “Первая” Владислав Данилов. — Такой рост спроса на фоне ограничений на стороне предложения могут способствовать ускорению роста цен».

Кроме того, инфляционные ожидания населения остаются повышенными и подросли в апреле до 10,8%, а потребительское кредитование показывает высокие темпы роста, отметил эксперт.

И, наконец, несколько усилились проинфляционные риски со стороны мировой экономики. По нашему мнению, возможный рост инфляции может способствовать росту ставок на долговом рынке. При этом, влияние на рынок акций и на валютный рынок будет ограниченным.

«Годовая инфляция в апреле снизилась до 2,3%, но уже с мая начнет расти по мере того, как из расчета будут выходить низкие значения прошлого года, когда цены снижались или оставались стабильными после весеннего всплеска, — прогнозировал в мае ЦБ РФ. — Текущие темпы инфляции сохраняются на уровне примерно 4% в пересчете на год».

По оценке ЦБ, рост экономики продолжится «благодаря расширению потребительской и инвестиционной активности и высокому спросу со стороны государства». По опубликованной днем ранее оценке Минэкономразвития России, в апреле 2023 года ВВП России в годовом выражении ВВП вырос на 3,3%.