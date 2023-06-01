Как растущая инфляция повлияет на цены и рынок
В последнюю неделю мая произошло небольшое ускорение инфляции. По мнению эксперта, это еще не предел и ее рост может продолжиться.
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В последнюю неделю мая произошло небольшое ускорение инфляции. По мнению эксперта, это еще не предел и ее рост может продолжиться.
«Мы ожидаем, что текущие темпы инфляции могут вырасти из-за восстановления потребительского спроса на фоне роста зарплат, снижения сравнительно высокого уровня накоплений, сделанных в предыдущие кварталы, — пояснил Финансам Mail.ru старший аналитик УК “Первая” Владислав Данилов. — Такой рост спроса на фоне ограничений на стороне предложения могут способствовать ускорению роста цен».
Кроме того, инфляционные ожидания населения остаются повышенными и подросли в апреле до 10,8%, а потребительское кредитование показывает высокие темпы роста, отметил эксперт.
И, наконец, несколько усилились проинфляционные риски со стороны мировой экономики. По нашему мнению, возможный рост инфляции может способствовать росту ставок на долговом рынке. При этом, влияние на рынок акций и на валютный рынок будет ограниченным.
«Годовая инфляция в апреле снизилась до 2,3%, но уже с мая начнет расти по мере того, как из расчета будут выходить низкие значения прошлого года, когда цены снижались или оставались стабильными после весеннего всплеска, — прогнозировал в мае ЦБ РФ. — Текущие темпы инфляции сохраняются на уровне примерно 4% в пересчете на год».
По оценке ЦБ, рост экономики продолжится «благодаря расширению потребительской и инвестиционной активности и высокому спросу со стороны государства». По опубликованной днем ранее оценке Минэкономразвития России, в апреле 2023 года ВВП России в годовом выражении ВВП вырос на 3,3%.
Пока спрос потребителей больше, чем производство и предложения российских товаров и услуг. Превышение спроса над предожением приводит к повышению цен. «В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта экономика войдет в фазу перегрева», — предупредили в Банке России. В этом случае цены будут быстрее расти вместе с ростом спроса, не замечая рост производства и предложения товаров. Банк России планирует удержать инфляцию по итогам 2023 года на уровне 4% — это цель регулятора для стабильного роста экономики и сбережений населения. По итогам 2022 года инфляция составила почти 12%, в 2021 году — около 8,5%. В 2017—2020 годах годовая инфляция колебалась вблизи 4%.