Годовая инфляция в Еврозоне замедлилась до 6,1% в мае

Среди стран, по которым ведомство приводит предварительные данные, наибольшая инфляция зафиксирована в Латвии и Словакии (12,3%), в Эстонии (11,2%) и Литве (10,7%). Самый низкий рост цен продемонстрировали Бельгия (2,7%), Испания (2,9%) и Кипр (3,6%).

Базовая инфляция (показатель, в котором не учитываются цены на энергоресурсы и продовольствие. — «Ведомости») снизилась до 5,3% после 5,6% в апреле.

Опрошенные Reuters экономисты ожидали замедления инфляции до 6,3%, а базовой инфляции — до 5,5%. Вице-президент Европейского центрального банка ЕЦБ Луис де Гиндос сегодня сообщил, передает агентство, что цикл повышения базовой ставки еще не завершен, хотя регулятор и провел уже большую часть ужесточения кредитно-денежной политики.

4 мая ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 б. п. до 3,75%. На 25 б. п. также были повышены ставки по депозитам и по маржинальным кредитам ЕЦБ до 4% и до 3,25% соответственно. Это седьмое повышение базовой ставки подряд и максимальный уровень с 2008 г.

В середине мая в Еврокомиссии сообщили о значительном увеличении рисков для экономики ЕС. Первый и ключевой риск — это рост базовой инфляции, второй — развитие банковского кризиса, а третий — новый виток ценового ралли на энергетических рынках. Несмотря на то что за последние месяцы цены на энергоресурсы снижались, а заполненность европейских газохранилищ составляла 61% на начало мая, будущая динамика цен на энергетическую продукцию остается непредсказуемой, считают аналитики.