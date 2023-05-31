11:03 (мск), источник: ТАСС

Владельцам duty free могут разрешить продавать алкоголь в аэропортах для летающих по РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минфин РФ подготовил законопроект о праве владельцев duty free на продажу алкоголя в аэропортах в магазинах для пассажиров, летающих по России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

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Источник: AP 2022

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России. Так, документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — отмечается в сообщении.

Эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств, отмечается в сообщении.

Прошлым летом издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева сообщало, что владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов. Такая мера даст аэропортам возможность повысить выручку на фоне падения международного трафика, пассажирам — «покупать товары по ценам ниже, чем они существуют на рынке, — без таможенных пошлин», указывал Ванцев. Однако в настоящее время магазинов duty free в залах для внутренних рейсах по-прежнему нет.

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