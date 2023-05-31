Как изменятся ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ?
Совет директоров Банка России обсудит размер ключевой ставки 9 июня. Повысит ли ЦБ ставку и на сколько, как это повлияет на жителей страны рассказал инвестбанкир Евгений Коган.
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Совет директоров Банка России обсудит размер ключевой ставки 9 июня. Повысит ли ЦБ ставку и на сколько, как это повлияет на жителей страны рассказал инвестбанкир Евгений Коган.
Какое решение по размеру ключевой ставки примет ЦБ
«Думаю, ЦБ на ближайшем заседании 9 июня пока повременит с повышением ставки (сейчас 7,5%), — прогнозирует Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan. — Таким образом, если вы ждете роста ставок по депозитам в течение месяца, и поэтому не несете деньги в банк, скорее всего, не стоит ждать».
Аналогично ждать взлета доходностей облигаций пока смысла не вижу. А вот по кредитам ставки вполне могут и подрасти, но тут причина не в инфляции, а в более жестком отборе банками. Но к следующему заседанию совета директоров ЦБ РФ, запланированному на 21 июля, многое может поменяться, полагает инвестбанкир.
По его словам, растут цены на бензин в РФ из-за ожидания пересмотра демпфера (схема компенсации из госбюджета нефтяникам для сдерживания цен на АЗС — цена топлива не должна расти быстрее инфляции).
Там дальше ставочку могут и поднять, если цены начнут разгоняться
Годовая инфляция в России составляет 2,36%, а цель Банка России — рост потребительских цен не более 4% в год. С начала мая цены прибавили всего 0,13%. «Пока это достаточно спокойные темпы», — отметил Коган.
Через размер ключевой ставки ЦБ РФ регулирует темп роста потребительских цен, потребительский спрос, темп роста экономики. К ключевой ставке ЦБ РФ привязаны все ставки денежно-кредитного рынка — ставки по кредитам, депозитам. Если ключевая ставка заметно снижается — у банков также снижается ставки по кредитам и вкладам, снижаются доходности (рыночная цена) облигаций, растет кредитование, потребительский спрос, расходы и потребление населения, что стимулирует рост экономики. Если ставка ЦБ РФ повышается, то процесс проходит в обратном направлении: ставки на рынке растут, снижается спрос на товары и потребление населения, что ведет к снижению инфляции, замедлению роста экономики.
Зачем нам следить за цифрами по инфляции?
Почему сейчас такая низкая инфляция? По техническим причинам — из-за высокой базы сравнения: в прошлом году в это время цены выросли примерно на 20%. Инфляция считается за последние 12 месяцев. А больше 12 месяцев назад (в марте-апреле 2022 г.) наблюдался очень сильный рост цен, после которого они начали снижаться.
Инфляция нужна в первую очередь для понимания, что Банк России будет делать со ставкой. Поэтому за показателем инфляции необходимо следить:
— если вы несете свои сбережения на фондовый рынок или в банки.
— если вы берете кредиты/собираетесь брать.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».