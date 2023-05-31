Как изменятся ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ?

Какое решение по размеру ключевой ставки примет ЦБ

«Думаю, ЦБ на ближайшем заседании 9 июня пока повременит с повышением ставки (сейчас 7,5%), — прогнозирует Евгений Коган, основатель телеграм-канала @bitkogan. — Таким образом, если вы ждете роста ставок по депозитам в течение месяца, и поэтому не несете деньги в банк, скорее всего, не стоит ждать».

Аналогично ждать взлета доходностей облигаций пока смысла не вижу. А вот по кредитам ставки вполне могут и подрасти, но тут причина не в инфляции, а в более жестком отборе банками. Но к следующему заседанию совета директоров ЦБ РФ, запланированному на 21 июля, многое может поменяться, полагает инвестбанкир. Евгений Коган

По его словам, растут цены на бензин в РФ из-за ожидания пересмотра демпфера (схема компенсации из госбюджета нефтяникам для сдерживания цен на АЗС — цена топлива не должна расти быстрее инфляции).

Там дальше ставочку могут и поднять, если цены начнут разгоняться

Годовая инфляция в России составляет 2,36%, а цель Банка России — рост потребительских цен не более 4% в год. С начала мая цены прибавили всего 0,13%. «Пока это достаточно спокойные темпы», — отметил Коган.

Через размер ключевой ставки ЦБ РФ регулирует темп роста потребительских цен, потребительский спрос, темп роста экономики. К ключевой ставке ЦБ РФ привязаны все ставки денежно-кредитного рынка — ставки по кредитам, депозитам. Если ключевая ставка заметно снижается — у банков также снижается ставки по кредитам и вкладам, снижаются доходности (рыночная цена) облигаций, растет кредитование, потребительский спрос, расходы и потребление населения, что стимулирует рост экономики. Если ставка ЦБ РФ повышается, то процесс проходит в обратном направлении: ставки на рынке растут, снижается спрос на товары и потребление населения, что ведет к снижению инфляции, замедлению роста экономики.

Цель ЦБ РФ — экономика не должна расти быстро, только за счет потребления (роста зарплат), что приводит к разгону инфляции. В период низких ставок надо повышать производительность, внедрять новые технологии, которые снижают расходы производителей и бизнеса. При низкой ставке растут фондовые индексы, увеличивается давление на курс рубля, так как на финансовый рынок увеличивается приток «дешевых денег».

Зачем нам следить за цифрами по инфляции?

Почему сейчас такая низкая инфляция? По техническим причинам — из-за высокой базы сравнения: в прошлом году в это время цены выросли примерно на 20%. Инфляция считается за последние 12 месяцев. А больше 12 месяцев назад (в марте-апреле 2022 г.) наблюдался очень сильный рост цен, после которого они начали снижаться.

Инфляция нужна в первую очередь для понимания, что Банк России будет делать со ставкой. Поэтому за показателем инфляции необходимо следить:

— если вы несете свои сбережения на фондовый рынок или в банки.

— если вы берете кредиты/собираетесь брать.