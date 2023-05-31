Годовая инфляция в России ускорилась до 2,41%

За неделю в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,03% за счет удешевления плодоовощной продукции (-1,67%). Продолжили расти цены на остальные продукты питания, включая мясо и сахар.

Возобновился рост цен на бытовые приборы и электронику (+0,23%) за счет удорожания смартфонов. Подорожали моющие и чистящие средства, строительные материалы, легковые автомобили.

В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,19%. В частности, подорожали туристические услуги (+1,2%), санатории (+0,39%). Снизился темп роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы (+1,89% после 2,19% неделей ранее).

В конце апреля Банк России улучшил прогноз по инфляции и темпам восстановления российской экономики в 2023 г. Регулятор теперь ждет роста ВВП на 0,5−2% по итогам года.