Цены на газ в Европе подскочили на 9,2% на фоне утечки газа в Норвегии
Биржевые цены на газ в Европе поднимались выше $300 за 1 тыс. куб. м после сообщений об утечке газа в Норвегии, следует из данных лондонской биржи ICE.
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Биржевые цены на газ в Европе поднимались выше $300 за 1 тыс. куб. м после сообщений об утечке газа в Норвегии, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ранее сегодня, 31 мая, норвежская компания Equinor сообщила Reuters, что завод СПГ Hammerfest остановил работу из-за утечки газа на острове Мелкоя.
После сообщений об утечке, около 12:30 мск, цена на июльский фьючерс TTF подскочила на 9,2% и составила $304,8 за 1 тыс. куб. м. К 14:21 мск цена составляет $296 за 1 тыс. куб. м.
Эрдни Кагалтынов