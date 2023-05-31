16:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Цены на газ в Европе подскочили на 9,2% на фоне утечки газа в Норвегии

Биржевые цены на газ в Европе поднимались выше $300 за 1 тыс. куб. м после сообщений об утечке газа в Норвегии, следует из данных лондонской биржи ICE.

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Источник: Reuters

Ранее сегодня, 31 мая, норвежская компания Equinor сообщила Reuters, что завод СПГ Hammerfest остановил работу из-за утечки газа на острове Мелкоя.

После сообщений об утечке, около 12:30 мск, цена на июльский фьючерс TTF подскочила на 9,2% и составила $304,8 за 1 тыс. куб. м. К 14:21 мск цена составляет $296 за 1 тыс. куб. м.

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Эрдни Кагалтынов

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