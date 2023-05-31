Цена Brent опустилась до $72 за баррель впервые с начала мая

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $72 за баррель впервые с 4 мая. На 14:30 мск в среду, 31 мая, фьючерсы на июль торговался на ICE по $71,6 за баррель, они упали в цене на 2,6%.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть снижаются четвертую неделю подряд из-за более слабых, чем ожидалось, экономических показателей Китая и связанных с ними опасений касательно падения спроса.

С начала года цены на нефть потеряли 15%, отмечает агентство.

На нефть негативно влияют и опасения, связанные с предстоящим голосованием по повышению лимита госдолга США в Палате представителей, писал накануне Reuters. На 17:59 мск во вторник, 30 мая, стоимость Brent снизилась на 4,2%, до $73,82 — минимального показателя с 4 мая.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее заключили соглашение о повышении потолка госдолга. Если потолок госдолга не будет повышен, США столкнутся с дефолтом 5 июня.

Аналитик PVM Oil Тамас Варга в разговоре с Reuters отметил, что это обернется катастрофическими экономическими последствиями в США и во всем мире, что негативно скажется на спросе на нефть.

Крайний срок поднятия потолка американского госдолга практически совпадает со встречей стран ОПЕК+, которая пройдет 4 июня в Вене. На рынок нефти влияет и неопределенность в том, увеличат ли участники картеля сокращение добычи на фоне падения цен.

The Wall Street Journal 28 мая писала, что Саудовская Аравия недовольна тем, что Россия не в полной мере сократила добычу нефти до обещанных 500 000 баррелей в сутки. После того как страны ОПЕК+ решили сократить добычу, цены на нефть марки Brent поднялись выше $80 за баррель, но вскоре снова начали падать. На максимуме, 12 апреля, нефть этой марки торговалась по $86,75, на минимуме, 3 мая, — по $72,33. Представители нефтяной отрасли утверждали, что Россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти, что помогло ей повысить свои доходы, но увеличило глобальный переизбыток и привело к снижению цен, писала WSJ. 23 мая министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что спекулянтам, ставящим на понижение цены нефти, стоит «поостеречься».