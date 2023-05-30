Владелец российского бизнеса Reebok и собственник комплекса Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в нашей стране

Сейчас идут активные переговоры семьи Мюлье (владеет холдингом, в который помимо Decathlon входят Leroy Merlin и Auchan) с потенциальными покупателями, говорят собеседники «Ведомостей». Они считают, что сделка если и будет закрыта, то не раньше осени этого года. Есть ли еще другие претенденты на активы Decathlon в России, неизвестно. Один из консультантов знает, что смотреть торговую и складскую недвижимость сети в нашей стране приезжали некоторые ближневосточные франчайзи компании. Но называть их он не стал. Представители FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon на запросы «Ведомостей» не ответили.

Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. В России компания еще в марте прошлого года приостановила работу 57 магазинов в связи с «невозможностью продолжения поставок в страну из-за санкций». В 2022 г. выручка основного юридического лица ритейлера — ООО «Октоблу» составила 15,3 млрд руб. (против 28,5 млрд руб. в 2021 г.), а чистый убыток — 7,6 млрд руб. (против чистой прибыли в 1,4 млрд руб. годом ранее).

По данным IBC Real Estate, в собственности у Decathlon сейчас находится 26 объектов общей площадью более 150 000 кв. м, включая 25 гипермаркетов и один склад.

А по данным «СПАРК-Интерфакса», еще 16 магазинов находятся у «Октоблу» в аренде. Decathlon отказалась от долгосрочной аренды тех объектов, где можно было расторгнуть договоры без больших штрафов, знает один из партнеров ритейлера. По его данным, содержание текущих активов с момента прекращения работы точек компании стоило ей порядка 1 млрд руб. «Но у ритейлера все еще есть запас прочности, чтобы занять выжидательную позицию и торговаться с потенциальными покупателями», — считает он.

Турецкого производителя одежды и обуви FLO Retailing основал в начале 1960-х гг. бизнесмен Ахмет Зийлан. Сейчас компания работает в 21 стране. Ритейлер управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno, по франшизе развивает марки Kinetix, Polaris, Nine West, Lumberjack. В прошлом году FLO Retailing купила российский бизнес сети Reebok, после чего ее магазины были переименованы в SneakerBox.

Ливанская Azadea Group принадлежит Daher Group семьи Дахер, которая также владеет крупнейшим в мире торгово-развлекательным комплексом Dubai Mall. Azadea Group по франшизе развивает более 40 международных брендов, включая Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango и проч. В портфеле группы — 600 магазинов в 13 странах, включая Алжир, Бахрейн, Египет, Гану, Саудовскую Аравию, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ. Daher Group в октябре прошлого года объявила о покупке российских активов испанской Inditex — в сделку вошло порядка 240 магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear, которые в апреле открылись под вывесками Ecru, Dub и Maag.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты затруднились оценить рыночную стоимость всех активов Decathlon, особенно учитывая то, что часть магазинов может быть закрыта. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что права на долгосрочную аренду помещений в текущем состоянии могут стоить 3−4 млрд руб. А Микаэл Казарян, глава департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate, оценивает портфель недвижимости в собственности в 8−10 млрд руб.

Но сама недвижимость без франшизы под брендом Decathlon вряд ли будет интересна инвесторам, говорит один из партнеров французской сети. По его данным, материнская компания установила условие, что товаров Decathlon в ассортименте сети после продажи может быть не более 30%, но не исключает, что ей придется смягчить это ограничение или вовсе отказаться от него. Иначе, по его словам, покупатель должен будет вложить серьезные деньги в поиск и закупку нового ассортимента, который к тому же должен быть конкурентоспособен на рынке, где уже работает большая сеть «Спортмастера».

Покупателей в первую очередь будут интересовать объекты ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге и вряд ли им будут нужны региональные точки, считает партнер Ricci | Blackstone Алексей Сигал. Правда, ранее Минпромторг высказался против того, чтобы позволить ритейлеру распродать свои активы по частям, писал РБК со ссылкой на замглавы этого министерства Виктора Евтухова. Такая схема позволила бы компании не давать потенциальным покупателям дисконт в 50% и не выплачивать отчисления в казну в размере 10% от суммы сделки.