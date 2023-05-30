Veon заявил о достижении финальной стадии продажи «Вымпелкома»

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon вышел на финальную стадию продажи российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов Veon в России, о которой было объявлено 24 ноября 2022 г.», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Veon подала все необходимые документы для погашения еврооблигаций, принадлежащих ее дочерней компании ПАО «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). Еврооблигации были аннулированы, уточнили в холдинге. Генеральный директор Veon Каан Терзиоглу заявил, что этот этап «станет важной вехой» в закрытии сделки по продаже российских активов.

15 апреля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США выдало Veon разрешение на продажу «Вымпелкома». В финансовом отчете нидерландского холдинга по итогам I квартала 2023 г. уточнялось, что у компании также есть соответствующие разрешения от властей Великобритании и Бермудских островов. До этого продажу «Вымпелкома» также одобрили ФАС и российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

В ноябре 2022 г. Veon объявила о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями актива стали гендиректор российского оператора Александр Торбахов и группа топ-менеджеров — Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов.