Veon заявил о достижении финальной стадии продажи «Вымпелкома»
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon вышел на финальную стадию продажи российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon вышел на финальную стадию продажи российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon вышел на финальную стадию продажи российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов Veon в России, о которой было объявлено 24 ноября 2022 г.», — говорится в заявлении.
15 апреля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США выдало Veon разрешение на продажу «Вымпелкома». В финансовом отчете нидерландского холдинга по итогам I квартала 2023 г. уточнялось, что у компании также есть соответствующие разрешения от властей Великобритании и Бермудских островов. До этого продажу «Вымпелкома» также одобрили ФАС и российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ.
В ноябре 2022 г. Veon объявила о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями актива стали гендиректор российского оператора Александр Торбахов и группа топ-менеджеров — Светлана Кирсанова, Максим Зайков, Валерий Шоржин и Ренат Насретдинов.
Сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб., но сумма сделки была меньше — 130 млрд руб. Оставшиеся 240 млрд руб. — это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщил в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома».