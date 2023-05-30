Титов сообщил о рекордном сокращении проверок бизнеса

В 2022 г. количество проверок составило 292 027, тогда как в 2021 г. — 975 373. В документе говорится, что это рекордно низкий показатель, который обусловлен введением моратория на проверки и контрольно-надзорные мероприятия. Титов добавил, что ведомства стали чаще использовать предупреждения в общей доле наказаний. Показатель вырос с 22,49% до 41,7%.

Бизнес-омбудсмен отметил и рост объемов административных штрафов в экономике. В 2022 г. он увеличился на 23,6 млрд руб. — до 53,97 млрд руб. В качестве причин Титов называет увеличение штрафов по трем статьям КоАП РФ — злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке (ст. 14.31), незаконное перемещение через таможенную границу (ст. 16.1) и заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (ст. 14.32). В первом случае объемов штрафов составил 26 млрд руб., во втором — 8,6 млрд руб., в третьем — 3,2 млрд руб. Однако штрафы по другим статьям показали отрицательную динамику и сократились на 12 млрд руб.

Титов рассказал, что предприниматели отметили рост административной нагрузки за рамками контрольно-надзорной деятельности, проводимой по закону № 248-ФЗ (о государственном и муниципальном контроле).

Тут работают три фактора: усиление налогового контроля; подмена контрольно-надзорной деятельности правоохранительными органами (возбуждение уголовных дел следствием); а также расширение сферы действия государственных автоматизированных систем контроля, которые зачастую дублируют друг друга. Борис Титов

«В целом, несмотря на проблемы, сохраняющиеся “за кадром” нового закона о госконтроле, качество контрольно-надзорной деятельности в стране за год изменилось к лучшему», — добавил Титов.