РЖД улучшили прогноз перевозки контейнеров на 2023 год

РЖД планирует в 2023 г. перевезти 7 млн TEU (аналог 20-футового контейнера) по своей сети. Об этом 30 мая на конференции «Контейнеры 2023. Форсайт рынка» заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

Замгендиректора РЖД Алексей Шило добавил, что по итогам текущего года плановый показатель может быть превышен, но не уточнил, насколько именно. В 2022 г. перевозки контейнеров по сети РЖД составили 6,5 млн TEU. Предыдущий прогноз монополии на этот год был на уровне 6,8 млн TEU.

Схожие оценки по росту контейнерных перевозок по железной дороге в текущем году представили на конференции и операторы. Так, прогноз президента «Трансконтейнера» (входит в группу «Дело») Виталия Евдокименко составляет 8,7%. (7,1 млн TEU) Вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов оценивает потенциальный рост контейнерных перевозок в 6−7% (6,9−7 млн TEU). При этом уровень контейнеризации грузов на сети РЖД, по оценкам Шило, сейчас составляет 5,5%.

Как отметил Белозеров, опережающими темпами растут импорт, экспорт и внутрироссийские перевозки. По мнению Евдокименко, основными драйверами роста погрузки контейнеров станут экспортно-импортные перевозки, в то время как транзитные перевозки упадут на 6%. Маслов подчеркнул, что сейчас на рынке отмечается определенное охлаждение, а сезонное увеличение перевозок ожидается с начала лета.

В январе-апреле 2023 г. по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 2,3 млн груженых и порожних контейнеров (в 20-футовом эквиваленте), следует из данных компании. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Сильнее всего выросли перевозки химических и минеральных удобрений — более чем в три раза, до 86 400 TEU. В полтора раза увеличились перевозки картофеля, овощей, фруктов, а также автомобилей и комплектующих до 6800 TEU и 127 200 TEU соответственно. Внутренние перевозки контейнерных грузов составили 911 200 TEU, показав прирост почти 9% к январю-апрелю 2022 г.

В целом же погрузка на сети РЖД за четыре месяца 2023 г. выросла на символические 0,2% относительно того же периода прошлого года и составила 411 млн т. Как отметил Шило в кулуарах конференции, РЖД в мае фиксирует рост погрузки на 2%, в июне также ожидается увеличение этого показателя (его слова приводит «Интерфакс»).

В апреле топ-менеджер говорил, что объемы погрузки в 2023 г. будут не ниже прошлогодних. В 2022 г. погрузка на сети РЖД снизилась на 3,8% до 1,23 млрд т. Это был худший результат по динамике грузоперевозок за последние 13 лет.

Президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин считает, что перевозка 7 млн TEU — задача амбициозная. Но Иванкин не исключает вероятность ее выполнения. По словам эксперта, прирост погрузки контейнеров произойдет за счет внутрироссийских перевозок, а также благодаря увеличению импортных перевозок в 3−4 квартале 2023 г. Однако, продолжил Иванкин, прирост контейнеризации может произойти из-за «переключения грузов из вагона в контейнер», что не повлияет на увеличение погрузки на сети в целом.

Заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александр Слободяник считает, что по итогам 2023 г. контейнерные перевозки могут установить исторический рекорд и превысить 7 млн TEU.

По мнению эксперта, росту этого показателя будет способствовать увеличение внутренних перевозок и импорт, в том числе за счет увеличения торговых отношений с Китаем. По данным ИПЕМ, импорт только контейнеров с автомобилями и комплектующими из Китая в январе-марте вырос на 75%.

Старший аналитик инвестиционного банка «Синара» Матвей Тайц отмечает, что контейнеризация растет из-за замещения объемов импорта, которые раньше приходили автотранспортом. По его мнению, увеличение контейнерных перевозок будет расти за счет импорта машин и оборудования.