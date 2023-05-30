Рыночная стоимость Nvidia превысила $1 трлн

Рыночная стоимость американского производителя микросхем Nvidia достигла $1 трлн, следует из данных биржи Nasdaq в Нью-Йорке. На открытии торгов 30 мая компания стоила $1,011 трлн. Акции Nvidia на 16:40 мск стоили $409,73, прибавляя 5,2%.

Nvidia стала первым производителем чипов в США, который преодолел порог в $1 трлн, отмечает Reuters. Кроме нее, в «клуб триллиона долларов» входят Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Apple, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Amazon. Аналитики Уолл-cтрит называли прогнозы капитализации Nvidia «непостижимыми» и «космологическими», отмечал Reuters.

По самым высоким прогнозам, стоимость компании могла оцениваться в $1,6 трлн, что сравнимо с Alphabet, рыночная стоимость которой оценивается в $1,585 трлн. Глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер отметила, что, поскольку оценка значительно выше долгосрочной средней, на компанию возникает «значительное давление», так как ей придется обеспечить высокий рост на постоянной основе. По мнению Стритер, Nvidia может столкнуться с волатильностью цен на акции.

Nvidia — крупнейший производитель современных чипов, необходимых для обучения нового поколения сервисов искусственного интеллекта. 25 мая ее акции подорожали почти на 30% после того, как компания улучшила прогноз о росте выручки до $11 млрд во втором квартале. Bloomberg отмечал, что инвесторы рассчитывают, что на фоне популярности ChatGPT и других чат-ботов будет расти спрос на процессоры, которые ускорят работу искусственного интеллекта.