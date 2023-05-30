Что будет с курсом доллара в июне?

К 12:00 мск 30 мая курс рубля стабилизировался: доллар подешевел на 30 копеек к закрытию торгов предыдущего дня — до 80,5 рублей, а евро потерял 50 копеек и торговался по 86,3 рубля.

Как заявил «Финансы Mail.ru» инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов, один из факторов, оказывающих давление на рубль сейчас — это уход иностранных компаний и покупка ими валюты после продажи российских активов. Но он не единственный.

«Кроме этого на рубль негативно влияют в принципе большой отток капитала, сопоставимый с профицитом по торговому счёту и дефицит бюджета. Мы видим, что налоговый период не привет к укреплению рубля, это означает, что рубль может ждать умеренное ослабление в июне, примерно до 82 рублей за доллар». Сергей Суверов

В конце мая ЦБ РФ опубликовал обзор с оценкой масштабов ухода иностранных компаний и его последствий для рубля. «Влияние продажи иностранными инвесторами своих дочерних российских компаний в масштабах экономики невелико: всего за период с марта 2022 года по март 2023 года было совершено около 200 таких сделок, при этом лишь 20% из них — сделки, связанные с продажей нерезидентами крупных активов (свыше 100 млн долларов США)», — отметили в ЦБ РФ.

«Причин не доверять данным Банка России нет. Действительно, в денежном эквиваленте влияние выхода иностранных компаний с российского рынка в 2023 году невелико, — заявил “Финансы Mail.ru” Андрей Маслов, аналитик ФГ “Финам”.

Однако нужно учитывать и медийный эффект. Все же не стоит отрицать тот факт, что весной курс рубля ослаб до 81,5 за доллар во многом именно на фоне выхода Shell из проекта «Сахалин-2». В среднесрочной перспективе факторы ухода западных компаний вряд ли оказывают влияние, схожее по магнитуде с торговым балансом РФ или геополитическими рисками. Однако в долгосрочной перспективе перестройка рынка под отечественные и азиатские компании, конечно, должна оказать влияние в том числе и на валютный курс, но, вероятно, косвенно, через экономику и торговлю. Андрей Маслов

В понедельник 29 мая большую часть дня рубль торговался около 80 за доллар, как и на предыдущей неделе. Но ближе к закрытию торгов 29 мая быстро подешевел до 81, а объем торгов увеличился. «Похоже, что перед введением с 1 июня лимита в размере $1 млрд в месяц на покупку валюты в интересах иностранных компаний, покидающих Россию, спрос на валюту активизировался. В этих условиях рубль во вторник может достичь 81,5 за доллар», — прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

По оценке инвестиционного подразделения Сбера, на этой неделе из-за предстоящей уплаты налогов в рублях российские экспортёры могут увеличить продажу иностранной валюты на Московской бирже, что окажет поддержку рублю.

Также на этой неделе с 1 июня вводится лимит $1 млрд в месяц на покупку иностранной валюты для расчётов по сделкам с зарубежными компаниями, покидающими Россию. Такой объём покупки, вероятно, в несколько раз меньше, чем было в последние месяцы, когда доллар и евро в России сразу подорожали на несколько рублей. «Следовательно, это решение поддержит рубль в среднесрочной перспективе, и не исключено, что уже на этой неделе он закрепится около 79 за доллар», — прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.