В России появятся правила создания и работы криптобирж

Вместо учреждения одной национальной криптобиржи планируется установить правила создания и работы таких структур, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил: биржи будут использовать для проведения международных расчетов и в том числе обхода санкций, поэтому против них могут начать вводить рестрикции. В то же время смогут появляться новые организации, лишь бы они соответствовали правилам.